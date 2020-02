La postura de Colón en el tema Brian Fernández

View this post on Instagram

El Club Colón comunica que, con relación a la situación de Brian Fernández, se ha resuelto designar un equipo de especialistas en distintas disciplinas médicas a fin de dotar del apoyo necesario al jugador y a su entorno familiar, con el objeto de lograr recomponer las condiciones mínimas necesarias para que pueda proseguir normalmente con su vida profesional. El tiempo del tratamiento que se iniciará lo determinará el equipo médico y la propia evolución del jugador y su entorno. Colón hará todos los esfuerzos necesarios y pondrá a disposición los medios que correspondan a efectos de intentar solucionar la compleja situación que vive Brian, priorizando su bienestar personal y familiar para que pueda reinsertarse en el fútbol, que según siempre ha manifestado, contribuye enormente a su felicidad y desarrollo. Destacamos que tanto el club, sus compañeros en el plantel, como su representante han brindado apoyo constante y han sido fundamentales en esta instancia que esperamos sirva para que Brian vuelva a sonreír en un campo de juego.