"Desde el 30 de julio soy jugador libre, así que por ahora estoy tranquilo y esperando", insistió el volante Matías Fritzler tras terminar su contrato en Colón y, pese a los deseos de Eduardo Domínguez en que siga en Santa Fe, las diferencias con la dirigencia sobre lo económico son galopantes. Ahora está en Tandil junto a su familia escuchando propuestas, pero haciendo foco en un objetivo de "Primera". En pocas palabras, ya habría cerrado su ciclo en el Sabalero.

• LEER MÁS: Colón aguarda una oferta de Italia por Alex Vigo

"Estoy tomándolo con calma, por experiencia y recorrido. Tengo las cosas claras, entendiendo todo y sabiendo cómo está el panorama. Dejando que fluya todo y que pase lo que tenga que pasar. No es momento para volverse loco y tomar decisiones apresuradas. En base a las propuestas, ver la posibilidad de elegir lo mejor", apuntó Polaco en diálogo con Late 93.1.

Matías Fritzler.jpg Matías Fritzler espera por una oferta de Primera tras alejarse de Colón. Prensa Colón

Respecto a las metas que tiene tras no haber llegado a un acuerdo con Colón por el momento, ya que antes pretende cobrar la deuda para después charlar sobre un contrato, Matías Fritzler fue tajante: "Uno va buscando más que nada tranquilidad, complementado con otros factores. Todos lo vivimos de diferente manera y en mi caso, se me complica encontrar lo que busco. Me refiero a tranquilidad, disfrutar del fútbol y tener el incentivo de ir por más, jugar cosas importantes y apuntar alto. Lo importante es tener en cuenta todas estas cosas. Me sigue interesando mucho más lo deportivo que otra cosa. Es un conjunto lo que uno busca y muchas veces no se puede encontrar".

• LEER MÁS: Banfield no logra tentar a Reinaldo Lenis y Colón pregunta

"Me sigue interesando estar en la máxima categoría. Me considero que estoy pleno y lo demostré. Es mi prioridad. Ya sea en Argentina y otro país. En caso del exterior, uno sí es más selectivo. Hay que analizar bien todo cuando se trata de emigrar. Pero considero que estoy para seguir en Primera. Pero después la realidad te lleva y esta situación del país generará complicaciones seguro", argumentó Matías Fritzler, que prácticamente se despidió de Colón. Vale recordar que este domingo 2 de julio se cumplió el segundo aniversario de la mítica victoria ante San Pablo en Brasil, justamente con un zapatazo desde fuera de área del Pelado.

Matías Fritzler (3-2) Lanús vs Colón SF | Fecha 7 - Superliga Argentina 2019/2020

Eso sí, pese a la cuarentena y no tener club, enfatizó en que nunca paró: "Hago mis cosas personales y después trabajo con el seguimiento de otros profes con los que hice buena relación, como éste último en Colón (Pablo Santella). Lo hago porque me gusta y es necesario. No paré nunca de entrenar pese a todo buscando las exigencias máximas. La práctica del fútbol es específica y por eso traté de hacer siempre lo máximo".

• LEER MÁS: Reapareció Brian Fernández: "Colón va a andar muy bien"

"Ahora estoy en Tandil. Terminé mi contrato en Santa Fe y me vine. Nos gustó mucho con mi familia y por eso lo elegimos. Ahora estamos acá en Fase 5 y puedo salir a entrenar e ir al gimnasio si así lo considero", concluyó.