Delfino, firme tras el debut con triunfo en la Primera Nacional: "Acá en Colón hay que meter, correr y jugar"

En otro tramo, mostró su malestar por la variante de Julián Navas por lesión, a la vez que resaltó a Ignacio Lago: "Gastamos una ventana al pedo con el primer cambio, ya que no podía seguir. Luego tuvimos que hacer cambios para refrescar. Quizas la adrenalina misma de cuando salís al complemento lo hizo seguir. Eso me fastidió, pero es para hablarlo para que no pase en la próxima. Perdimos juego aéreo sin Javier (Toledo). Lo de Lago, ya lo sufrí antes y por eso lo conocemos. Es un chico que nos puede dar mucho. Se destaca en el uno contra uno. Cuando sale lo de (Rubén) Botta a Talleres pasan una lista y estaba justito y lo pedimos".

Iván Delfino.jpg Para Iván Delfino en la presentación de Colón lo más importante fue "el triunfo". UNO Santa Fe | José Busiemi

También, contó como vio al debutante Lucas Picech: "Hizo un partido aceptable. Debutó y lo veníamos usando de central y de cuatro. Lo apoyaron lo más grandes. Priorizamos en el grupo, que por este momento, los que están son los que más veían trabajando. Justo pasó lo del cuatro. Era un riesgo poner a chicos que llevaban cuatro días. Estuvo a la altura. Los del fondo todos anduvieron bien. Talpone es una mezcla justa y que hará diferencia por lo físico y asociación. Es todo terreno".

Delfino se conmovió con el ingreso de Christian Bernardi: "Colón en los últimos año trajo muchas figuras. Hoy no se podían ni sostenerlas. Entonces había que buscar jugadores de la categoría y que se adapten. Tratamos de tomarlo como un desafío y no una obligación. Esto recién empieza y dimos el primer paso. Una felicidad lo de Bernardi. Algo personal. Es un jugador al que necesitamos en plenitud. No voy a describir nada de su capacidad, está más que claro. Estamos felices de tenerlo con nosotros".

"Mientras más rápido consigamos la identidad de como leer los partidos, más sencillo se nos hará. Pero habrá partidos para pelear y otros para jugar. Lo importante es resolver como un equipo maduro las situaciones. Veo un equipo que sabe lo que tiene que hacer, pero respecto al crecimiento, todavía falta. Recalco que empezar de esta forma facilita la cosas y corregir. Con el resultado a favor es más sencillo. Y el recibimiento de la gente fue extraordinario y ojalá podamos contagiar. La gente siempre apoya".