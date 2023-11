La reflexión de Wanchope tras la caída de Colón: "Falta más gente para tener la pelota"

El delantero de Colón, Ramón Ábila, fue uno de los pocos que habló luego de la caída ante Vélez, que lo dejó en un desempate por no descender ante Gimnasia

Colón no estuvo a la altura en Liniers y perdió 3-1 con Vélez, debiendo jugar un desempate para no descender ante Gimnasia. Dependía de sí mismo, pero otra vez demostró que como visitante está ausente y no perdió la categoría gracias al triunfo de Banfield ante el Lobo. El 1-0 de Unión ante Tigre ya lo complicaba y por eso, solo le queda una bala más.