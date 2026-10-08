Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Reserva de Colón cayó en condición de visitante ante Boca por 1-0

El Sabalero sufrió una nueva derrota en el Torneo de Reserva de la Liga Profesional. Con este resultado, el equipo rojinegro se ubica 16° en la Zona B

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 21:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Reserva de Colón perdió 1-0 frente a Boca.

La Reserva de Colón perdió 1-0 frente a Boca.

El presente del equipo de Reserva de Colón no es para nada auspicioso. Y es que más allá de haberse quedado con el Clásico, el elenco conducido por Miguel Ángel Robledo volvió a cosechar una derrota.

Segunda derrota al hilo del Sabalero

En esta ocasión, el equipo sabalero cayó en condición de visitante por 1-0 frente a Boca. El único gol del partido lo marcó Joaquín Piñeyro a los 23' del segundo tiempo, debido a un error del arquero Lucas Cuffia.

Con esta derrota, Colón se ubica 16° en la Zona B con apenas ocho puntos en 12 partidos disputados. De los últimos siete partidos que jugó, perdió seis y ganó uno, que fue ante Unión por 2-1.

La formación rojinegra fue la siguiente: 1-Lucas Cuffia; Gaspar Martínez, 2-Lucas Picech, 6-Nicolás Utrera, 3-Facundo Gómez; 8-Gabriel Lovato, 5-Exequiel Rolón, 10-Tiziano Favotti, 11-Mateo Cardozo; 7-Laureano Páez, 9-Matías Córdoba.

Colón Reserva Boca
Noticias relacionadas
colon recupera a barrios y se le presenta una encrucijada a delfino

Colón recupera a Barrios y se le presenta una encrucijada a Delfino

delfino, ¿cambia el plan en colon para visitar a mitre?

Delfino, ¿cambia el plan en Colón para visitar a Mitre?

Federico Rasmussen es el defensor más destacado de Colón y uno de los mejores jugadores del equipo.

El futbolista que más minutos jugó en Colón y uno de los dos más destacados

Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón.

Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

Lo último

Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

La Reserva de Colón cayó en condición de visitante ante Boca por 1-0

La Reserva de Colón cayó en condición de visitante ante Boca por 1-0

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Último Momento
Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

La Reserva de Colón cayó en condición de visitante ante Boca por 1-0

La Reserva de Colón cayó en condición de visitante ante Boca por 1-0

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Ovación
Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe