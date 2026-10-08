El presente del equipo de Reserva de Colón no es para nada auspicioso. Y es que más allá de haberse quedado con el Clásico, el elenco conducido por Miguel Ángel Robledo volvió a cosechar una derrota.
La Reserva de Colón cayó en condición de visitante ante Boca por 1-0
El Sabalero sufrió una nueva derrota en el Torneo de Reserva de la Liga Profesional. Con este resultado, el equipo rojinegro se ubica 16° en la Zona B
Por Ovación
Segunda derrota al hilo del Sabalero
En esta ocasión, el equipo sabalero cayó en condición de visitante por 1-0 frente a Boca. El único gol del partido lo marcó Joaquín Piñeyro a los 23' del segundo tiempo, debido a un error del arquero Lucas Cuffia.
Con esta derrota, Colón se ubica 16° en la Zona B con apenas ocho puntos en 12 partidos disputados. De los últimos siete partidos que jugó, perdió seis y ganó uno, que fue ante Unión por 2-1.
La formación rojinegra fue la siguiente: 1-Lucas Cuffia; Gaspar Martínez, 2-Lucas Picech, 6-Nicolás Utrera, 3-Facundo Gómez; 8-Gabriel Lovato, 5-Exequiel Rolón, 10-Tiziano Favotti, 11-Mateo Cardozo; 7-Laureano Páez, 9-Matías Córdoba.