Tomás Gallay será cedido a préstamo a Colón de San Justo hasta diciembre para sumar minutos y mostrarse en la Liga Santafesina durante el semestre.

Tomás Gallay será cedido a préstamo a Colón de San Justo hasta diciembre. El defensor de 22 años buscará sumar minutos y ganar continuidad en el segundo semestre, donde su nuevo equipo afrontará el Torneo Clausura de la Liga Santafesina y el Torneo Regional Federal Amateur. El futbolista mantiene contrato vigente con Colón de Santa Fe.

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La búsqueda de continuidad

La intención es que Gallay pueda tener mayor rodaje y mostrarse en competencia. Durante 2026, el defensor no sumó minutos en Primera División, por lo que la cesión aparece como una alternativa para recuperar continuidad y llegar con mayor experiencia a una futura vuelta a Colón.

El jugador tiene 22 años y realizó sus divisiones inferiores en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), antes de continuar su formación en Colón. Con la camiseta sabalera disputó 12 partidos en Primera División, aunque no tuvo participación durante la actual temporada.

Dos competencias en San Justo

Gallay se incorporará a un Colón de San Justo que tendrá un segundo semestre con doble competencia. El equipo disputará el Torneo Clausura de la Liga Santafesina y el Torneo Regional Federal Amateur.

El préstamo se extenderá hasta diciembre. Durante ese período, el defensor buscará sumar minutos, ganar protagonismo y mostrarse en una competencia que le permita recuperar ritmo futbolístico, mientras continúa ligado contractualmente a Colón de Santa Fe.