Uno Santa Fe | Colón | Colón

Tomás Gallay será cedido a préstamo a Colón de San Justo

Tomás Gallay será cedido a préstamo a Colón de San Justo hasta diciembre para sumar minutos y mostrarse en la Liga Santafesina durante el semestre.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 14:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tomás Gallay será cedido a préstamo a Colón de San Justo

Prensa Colón

Tomás Gallay será cedido a préstamo a Colón de San Justo hasta diciembre. El defensor de 22 años buscará sumar minutos y ganar continuidad en el segundo semestre, donde su nuevo equipo afrontará el Torneo Clausura de la Liga Santafesina y el Torneo Regional Federal Amateur. El futbolista mantiene contrato vigente con Colón de Santa Fe.

LEER MAS: Colón pone la mira en Patronato y Delfino define dos dudas para el equipo

La búsqueda de continuidad

La intención es que Gallay pueda tener mayor rodaje y mostrarse en competencia. Durante 2026, el defensor no sumó minutos en Primera División, por lo que la cesión aparece como una alternativa para recuperar continuidad y llegar con mayor experiencia a una futura vuelta a Colón.

El jugador tiene 22 años y realizó sus divisiones inferiores en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), antes de continuar su formación en Colón. Con la camiseta sabalera disputó 12 partidos en Primera División, aunque no tuvo participación durante la actual temporada.

Dos competencias en San Justo

Gallay se incorporará a un Colón de San Justo que tendrá un segundo semestre con doble competencia. El equipo disputará el Torneo Clausura de la Liga Santafesina y el Torneo Regional Federal Amateur.

El préstamo se extenderá hasta diciembre. Durante ese período, el defensor buscará sumar minutos, ganar protagonismo y mostrarse en una competencia que le permita recuperar ritmo futbolístico, mientras continúa ligado contractualmente a Colón de Santa Fe.

Colón Tomás Gallay
Noticias relacionadas
colon y la decision de juan cruz robledo que termino en penal

Colón y la decisión de Juan Cruz Robledo que terminó en penal

colon no descansa y ya se prepara para el proximo encuentro ante el patron

Colón no descansa y ya se prepara para el próximo encuentro ante el Patrón

colon: budino y el triunfo que necesitaba el equipo para dejar atras las dudas y recuperar confianza

Colón: Budiño y el triunfo que necesitaba el equipo para dejar atrás las dudas y recuperar confianza

antonio, firme tras la victoria de colon: lo buscamos de todas formas

Antonio, firme tras la victoria de Colón: "Lo buscamos de todas formas"

Lo último

El rival de Unión está en crisis y Gorosito fue claro: Por más que venga Pelé, necesito tiempo.

El rival de Unión está en crisis y Gorosito fue claro: "Por más que venga Pelé, necesito tiempo".

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

El Municipio defendió el funcionamiento del Seom en Candioti Sur: Es la administración del espacio público, sostuvo Mastropaolo

El Municipio defendió el funcionamiento del Seom en Candioti Sur: "Es la administración del espacio público", sostuvo Mastropaolo

Último Momento
El rival de Unión está en crisis y Gorosito fue claro: Por más que venga Pelé, necesito tiempo.

El rival de Unión está en crisis y Gorosito fue claro: "Por más que venga Pelé, necesito tiempo".

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

El Municipio defendió el funcionamiento del Seom en Candioti Sur: Es la administración del espacio público, sostuvo Mastropaolo

El Municipio defendió el funcionamiento del Seom en Candioti Sur: "Es la administración del espacio público", sostuvo Mastropaolo

PSG y Aston Villa van por la Supercopa de Europa sin el Dibu Martínez

PSG y Aston Villa van por la Supercopa de Europa sin el Dibu Martínez

El increíble gol que se perdió Aguirre para el empate de Unión

El increíble gol que se perdió Aguirre para el empate de Unión

Ovación
Nacho Lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueño de ascenso de Colón

Nacho Lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueño de ascenso de Colón

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: Nos faltó cerrar el partido

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: "Nos faltó cerrar el partido"

Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Argentina confirmó su equipo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Argentina confirmó su equipo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Policiales
Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"