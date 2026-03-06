Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Trataremos de que el dolor por la salida del Pulga de Colón se transforme en alegría"

Roberto San Juan, representante del Pulga habló sobre el partido despedida con la camiseta de Colón y de la decisión que tomó Ezequiel Medrán

Ovación

Por Ovación

6 de marzo 2026 · 11:07hs
En las últimas horas se conoció la información de que Luis Miguel Rodríguez tendrá su partido despedida con la camiseta de Colón el domingo 7 de junio en el estadio Brigadier López.

Roberto San Juan habló sobre la despedida del Pulga

Y este viernes, Roberto San Juan representante del Pulga dialogó con Dial Deportivo por UNO 106.3 y habló sobre el homenaje que se viene y el proyecto a futuro para el oriundo de Simoca.

En relación al partido despedida San Juan dijo: "Estamos con este proyecto, tenemos ideas, pero por ahora nada concreto. La idea es tratar de juntar a todos los compañeros que fueron campeones en Colón y que sea un homenaje hermoso, El amor es mutuo, entre el Pulga y los hinchas".

Para luego agregar "Él esta agradecido a la vida por haber sido campeón con Colón y también de haber jugado una final de la Copa Sudamericana. La realidad es que el Pulga es reconocido en todo el país y fuera del país. Lo pude comprobar, cuando viajé al exterior. Es conocido mundialmente y eso en parte es por Colón".

En cuanto a su salida de Colón opinó: "Yo no entendí nunca la decisión del DT y se la plantee a los dirigentes que estaban en duda. No entiendo como dejar afuera de un plantel a una figura, a un referente de tal magnitud. Fue una decisión que nunca compartí, pero aceptamos las reglas".

Y siguió: "El presidente José Alonso se puso a disposición nuestra como todos los dirigentes que estaban presentes en la reunión. Lo cierto es que José esta manejando el club de una manera muy linda, abierta, escucha, habla y hace participar a la gente. Nos ofreció el partido homenaje y lo aceptamos. Trataremos que el dolor por su salida se transforme en una alegría el 7 de junio en el homenaje al Pulga".

Sobre el futuro del ahora exjugador reveló: "Tiene profundas charlas con Guillermo Cinquetti quien durante años fue el preparador físico de Miguel Ángel Russo. La idea es ir construyendo su grupo, ya que tiene todo para ser un gran entrenador. Con dos o tres palabras te cambia la mentalidad, es un ganador nato y será un técnico exitoso".

Colón Pulga Roberto San Juan
