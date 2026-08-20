Dolor en San Justo: despiden a Izan, el niño de 6 años que murió en una vivienda de barrio Reyes

El niño de 6 años murió el miércoles 19 de agosto en una vivienda de barrio Reyes. La investigación determinó preliminarmente que sufrió una muerte violenta por asfixia mecánica. Su madre permanece detenida y será imputada en los próximos días. Este jueves, familiares y allegados despiden al pequeño antes de su sepultura en el cementerio municipal.

La comunidad de San Justo atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Izan Aguirre Mendoza , el niño de 6 años que falleció este miércoles 19 de agosto en una vivienda ubicada en inmediaciones de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27 , en barrio Reyes.

Los restos del pequeño son velados este jueves en la sala A de la Empresa Santo Domingo Servicios Sociales , ubicada en San Martín y Francisco Angeloni , en la ciudad de San Justo.

La ceremonia de despedida se extenderá durante la tarde y está previsto que Izan sea sepultado este jueves 20 de agosto a las 18, en el Cementerio Municipal de San Justo, luego de un oficio religioso que se realizará en la sala velatoria.

Una muerte que conmocionó a San Justo

El fallecimiento del niño se produjo durante las primeras horas de la siesta del miércoles. Un llamado al 911 alertó sobre una situación de extrema gravedad en el interior de una vivienda.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al menor junto a su madre, quien lo sostenía en sus brazos. Poco después, un médico del Samco local constató el fallecimiento.

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La Fiscalía de San Justo ordenó desde el primer momento una serie de medidas para determinar qué había ocurrido dentro de la vivienda. La escena quedó bajo resguardo policial y trabajaron en el lugar especialistas de Criminalística y de la Policía de Investigaciones (PDI).

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe para la realización de la necropsia.

La autopsia determinó una muerte violenta

El resultado preliminar de la necropsia estableció que Izan murió como consecuencia de una asfixia mecánica provocada, por lo que la investigación pasó a encuadrarse como una muerte violenta.

Los médicos forenses aclararon que todavía restan estudios complementarios, entre ellos análisis bioquímicos y anatomopatológicos, para completar las conclusiones.

Otro de los elementos incorporados a la causa fue el hallazgo de cabellos en las manos del niño, un indicio que es analizado por los investigadores y que podría ser compatible con un intento de resistencia durante el episodio.

También fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos encontrados en la vivienda, que ya fueron enviados a peritar.

La madre permanece detenida

La madre de Izan continúa privada de su libertad mientras avanza la investigación judicial. Fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, donde recibe asistencia psicológica y psiquiátrica.

La Fiscalía trabaja en la reconstrucción de las últimas horas del niño, con declaraciones de familiares y vecinos, análisis de la escena y peritajes sobre los dispositivos electrónicos.

Hasta el momento, no se registran testigos presenciales del hecho y la investigación busca establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las responsabilidades correspondientes.

La audiencia imputativa de la mujer todavía no tiene fecha definitiva, aunque la Fiscalía anticipó que podría concretarse durante los primeros días de la próxima semana, una vez reunidos los elementos probatorios necesarios.

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El pedido de la familia en medio del dolor

En las últimas horas, el abuelo paterno del niño, Juan Aguirre, habló públicamente sobre lo ocurrido y defendió el vínculo que mantenían tanto la familia como los vecinos con la madre de Izan.

El hombre aseguró que no existían antecedentes de maltrato hacia el pequeño y recordó que las horas previas al episodio habían transcurrido con absoluta normalidad.

“Nada hacía presagiar que podía pasar esto. Hasta el último momento, esa noche ellos estuvieron ahí en mi casa compartiendo con nosotros”, relató.

El abuelo contó que al día siguiente comenzó a preocuparse porque no lograba comunicarse con ellos y finalmente ingresó a la vivienda, donde encontró la dramática escena.

También describió el comportamiento de la madre durante el episodio y aseguró que, en ese momento, “ella parecía que estaba poseída” y decía que el niño hablaba “como un demonio”.

A su vez, negó que la mujer consumiera drogas y remarcó que jamás había observado situaciones de violencia contra el niño.

“Jamás vi un maltrato de parte de ella”, sostuvo, y pidió a la sociedad evitar las especulaciones y los comentarios en redes sociales mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió.

“Por favor, yo les pido que se pongan en nuestro lugar, en las dos familias”, expresó.

Una despedida marcada por el dolor

Mientras la investigación continúa, familiares, amigos y vecinos se acercan este jueves a la sala velatoria para despedir a Izan.

La sepultura está prevista para las 18 en el Cementerio Municipal de San Justo, luego del oficio religioso.

La comunidad sanjustina acompaña así a la familia del pequeño en una jornada atravesada por el dolor, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias de una muerte que conmocionó a toda la localidad.