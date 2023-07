Gorosito, al hueso tras la caída ante Racing: "El primer tiempo era para que salgamos todos, empezando por mí"

Se lo notó visiblemente preocupado y golpeado por el marcador y por su eso su reflexión fue categórica tras las bajas en la previa: "Con el resultado puesto es mucho más fácil y hubiera sido anormal que no nos afecte . Los sentimos mucho y Racing nos lo hizo pagar. El primer tiempo era para que salgamos, empezando por mi, todo el equipo. Somos los que estamos. No se puede hacer nada. Ahora un poco menos por las bajas, pero hay que trabajar y seguir mejorando. Viendo cómo se desarrollan algunas cuestiones para encausar todo, porque son muchas cosas".

"Hasta el otro torneo, somos los que estamos, entonces hay que estar tranquilos y ver cómo mejorar. Perdimos tres partidos y caímos después de cinco meses en nuestra cancha. Hubo muchos errores colectivos e individuales. Nos ganaron bien", apuntó Pipo.

Pipo Gorosito.jpg Gorosito, contundente con la mala actuación de Colón ante Racing.

Asimismo, agregó: "Demasiado con este partido como para ya pensar en River. Tenemos unos días para trabajar. En el segundo tiempo se mejoró la imagen del primer tiempo. La entrada de Pierotti y Vega fueron importantes. Hasta la expulsión los cuatro cambios fueron buenos".

Colón quedó diezmado para encarar la recta final y, pese a la necesidad, el técnico no quiere apurar a los chicos: "No hay jugador que haya visto de la reserva para sumarse. Les falta para estar en Primera. Es mucha responsabilidad para los chicos".

También, reiteró el aviso para el mercado de pases: "Lo importante es José (Vignatti) y la comisión directiva tienen claro que nos tenemos que reforzar, pero es el momento para mejorar es en estos partidos, tratando de sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Perdimos solo tres partidos y dos muy bien".

Volviendo al cotejo ante Racing, Gorosito argumentó: "Viendo la película es mucho más fácil. Vamos a trabajar para hacer los goles y no que el rival no los haga. No trabajamos para errar pases y ante la presión que nos hagan el gol. Farías es fundamental. Tuvo altibajos producto también de su parate y es lógico. Pierotti fue importante en la levantada cuando tuvo piernas. Las mejores jugadas fueron de ellos dos".

En el final, remarcó: "Estos equipos no te erran en Argentina. Las que tienen te hacen goles. La idea era que no juegue tan solo Moreno en el medio. La idea era taparlos y no salió, pero no es momento para reproches. En esto momentos donde las pulsaciones están a 100.000 hay que estar calmos".