"La situación de Lavallén está complicada"

Colón sabe que no tiene margen de error. A nivel internacional está obligado a ganar, al menos por un gol, para forzar los penales el próximo jueves ante Zulia FC por la Copa Sudamericana.

Si a eso se suman las dos derrotas iniciales en Superliga (Patronato y Huracán), con el condimento extra que todos los equipos que comenzaron en una situación difícil sumaron puntos, los rojinegros desde el vamos se encuentran peleando por no ocupar los últimos tres puestos en la tabla de promedios.

Está claro que a nivel local queda un largo camino por recorrer en la presente temporada, pero la sequía ofensiva y escasez de resultados, ponen contra las cuerdas a Pablo Lavallén. A esto hay que agregar que en el plano doméstico desde su llegada la cosecha está muy por debajo de lo esperada.

El actual DT rojinegro prefirió el silencio antes de visitar a Zulia FC, pero en la obligatoria conferencia de prensa se limitó a hablar del partido y cuando un colega le preguntó si estaba en duda su continuidad en Colón, Lavallén contestó con un rotundo "no", tampoco permitiendo una repregunta.

Indudablemente el resultado frente a los venezolanos es clave para desentramar su futuro en Santa Fe. Una eliminación automáticamente desembocaría en su salida, mientras que una clasificación volvería a poner a la dirigencia entre la espada y la pared.

Es que un equipo con pobre presente futbolístico pero entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana sería un "lindo problema" que los propios dirigentes deberán definir en cuanto a la decisión que tomen en breve.

Por lo pronto, más allá de algunas declaraciones de Vignatti y Darrás en Venezuela, en las últimas horas se sumó una voz importante a propósito de esta actualidad de los rojinegros con Lavallén como conductor.

Se trata de Francisco Ferraro, quien fue contratado como secretario deportivo del club para esta temporada y participó en varias negociaciones en pos de armar el plantel.

Pancho charló por radio Club FM 94.7 y entre otras cosas expresó que "la situación con Lavallén en Colón está complicada por la derrota ante Patronato de local, Huracán y Zulia , en Venezuela". Y más adelante, agregó: "Ojalá salgan las cosas bien para Colón que es una institución que quiero mucho".

El propio Ferraro este lunes volvió a charlar con un medio de comunicación, en este caso radio Sol 91.5, y reconoció que "son momentos difíciles porque son rachas negativas, lo que uno ve en el día a día es que se trabaja, están todos tratando de acomodar esto, los resultados no son positivos, en los puntos, el juego, ojalá que en algún momento se tiene que dar".

El actual directivo puntualizó que "digo lo que está pasando, hablé con Pablo (Lavallén) y me decía que los resultados están mandando. Yo no puedo decir que se ganó cuando no es así, es un momento difícil pero entre todos estamos tratando de que se salga adelante".

Más adelante, no dudó en afirmar que "lo del VAR y el gol anulado me parece que si el jugador salta limpiamente, cuando cae se apoyo con el brazo pero sin hacer palanca. Colón no realizó ninguna protesta".

En la parte final, respecto a la posibilidad de sumar un delantero, Ferraro expresó que "me tengo que juntar con José (Vignatti) y Horacio (Darrás) para ver que hacemos. Tenemos tiempo hasta fin de mes, se habló de Ulloa, Ayoví. Nombres que iba apareciendo pero por el momento no hay nada. En estos días veremos que hacemos, respecto al pedido que nos hizo el técnico".