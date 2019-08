El motivo que revela por qué Colón solo ganó un partido en la temporada

Pese a cambiar el chip y renovar algunas piezas del plantel, los resultados positivos a Colón le vienen siendo esquivos. Tras ganar apenas un partido en el semestre pasado en la Superliga y salir airoso de los compromisos por Copa Sudamericana y Argentina, el grupo pedía a gritos las vacaciones para pensar, recargar pilas y volver con ansias de superación.

El revés contra Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final mostró poco de esas variantes que se prometían, pero siete días después sí se dio un golpe de efecto y, en lo que fue la mejor actuación hasta el momento, dio vuelta la historia. A partir de allí, se pensaba que arrancaba la levantada, sin embargo no fue así.

Las derrotas ante Patronato como local y Huracán como visitante en Primera División desnudaron las mismas falencias y, pese al entusiasmo y los deseos de enderezar el barco por parte de los protagonistas, el destino así no lo quiere, resaltando que que, de igual modo, no se ve demasiado dentro del cancha para que así sea. El camino es largo y todavía hay tiempo de cambiar, pero ya no hay tanto margen de error sabiendo que el promedio se viene desinflando rápidamente.

Por el duelo ante Zulia del próximo jueves en Santa Fe, desde las 21.30, con arbitraje del peruano Eber Aquino, podría ser un importante punto de partida atendiendo a que es prioritario que aflore la personalidad y la enjundia. A esta altura, la gente piensa que todo depende de Colón; que en base a cómo se levante tiene todo dado para acceder a las semifinales del torneo de la Conmebol. En caso contrario, la cosa puede ser más compleja.

Pero mirando más a fondo, hay un factor claro y que repercute directamente en la falta de victorias: ¡el escaso poder de gol y la poca solides atrás!. El Sabalero lleva cinco partidos en esta nueva temporada, entre Copa Sudamericana y Superliga, donde apenas marcó un tanto, el de Christian Bernardi en La Paternal ante Argentinos que a la postre forzó los penales y el posterior acceso a la siguiente instancia.

Después, no hay más festejos y solo figuran derrotas, con cinco tantos en contra. Se viene hablando de que se busca un nueve y que la dirigencia tendría hasta el 5 de septiembre para encontrar uno. Pero la realidad es que el escenario es complejo y el dinero no es lo que abunda. Por si fuera poco, es el lugar de la cancha más pretendido por todos y por ende, también el más cotizado, duplicando la dificultad.

Desde la salida de Javier Correa, Colón no pudo encontrar a un aporte regular en el arco rival. Por ahora ni Wilson Morelo, ni Nicolás Leguizamón fueron soluciones concretas. Tomás Sandoval no es muy tenido en cuenta por el DT pese a su buen promedio y Bernardi asoma como la principal carta. También es cierto que la versión de este equipo no tiene tanta ambición ofensiva y por eso habrá que si la cosa cambia si el volumen de juego va por otro camino.

Los números son claros y reflejan un poco el por qué de la malaria. Ahora queda en los jugadores y el entrenador Pablo Lavallén intentar dar un golpe de efecto.