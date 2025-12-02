Uno Santa Fe | Colón | Colón

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Federico Jourdan habló sobre su salida: "Nunca querés irte de Colón, pero a la vez creo que esa decisión fue lo mejor"

2 de diciembre 2025 · 12:34hs
Federico Jourdan aseguró que le costó mucho irse de Colón.

Federico Jourdan aseguró que le costó mucho irse de Colón.

Federico Jourdan volvió a Colón a principios de 2024 y lo hizo nueve años después de dejar la institución. Arrancó en el club cuando tenía cinco años y le tocó debutar en Primera División en 2012.

Por eso, cuando Iván Delfino lo llamó para sumarse al plantel sabalero no lo dudó un instante, ya que cumplía su sueño de volver a ponerse la camiseta rojinegra.

Sin embargo, en su vuelta no pudo cumplir con el objetivo de que Colón ascienda a Primera División. Aún cuando su rendimiento individual fue aceptable, jugando 68 partidos y anotando 10 goles.

La despedida de Federico Jourdan

En diálogo con Radio Gol 96.7, Jourdan hizo un balance de su paso por el club en estos dos años, a la vez que expresó su tristeza por tener que marcharse. Pero también reconoció que cumplió el sueño de poder volver al club del cual es hincha y le agradeció al DT Iván Delfino.

"Fue difícil la decisión de irme de Colón, pero bueno, creo que había que tomarla y era lo mejor. Me costó porque fueron dos años y además es el club en el cual naciste. La verdad que no te querés ir nunca, pero bueno, así, como dije ya en otras notas, creo que era lo mejor", fueron sus primeras reflexiones.

Y siguió: "Hay una deuda con el plantel y yo traté de arreglarla con una forma de pago con la dirigencia que se iba. Y para que el día de mañana no tenga una deuda con Colón y verme obligado a mandarle una carta de documento o una inhibición al club para cobrar, preferí arreglar una forma de pago, llegando a un acuerdo".

LEER MÁS: Colón busca arquero y comienzan a sonar algunos nombres

"Colón me dejó todo, me enseñó todo, no solo como jugador, sino como persona. Estoy desde los cinco años, me tocó irme en el 2015 y volver estos dos años, la verdad que nada, como formación me dejó todo y era un sueño volver. Estos dos años fueron muy lindos para mí, para la familia, estar acá, jugar en el club que amás, entonces fueron los dos mejores años de mi carrera", opinó.

Luego, Jourdan expresó: "La verdad que era un sueño volver a Colón, pero lo veía lejano. Porque veía a Colón jugando la Copa Libertadores y sabía que era difícil. Pero bueno, con el tema del descenso, se abrió una puerta ahí, Iván (Delfino) me conocía, fue el que me trajo y estoy súper agradecido por eso".

Por último y hablando de todo lo que vivió en estos dos años dijo: "Fue muy lindo compartir estos dos años con toda la familia. Lo mejor fue ver a mi familia en la cancha mientras yo jugaba. Pero además vivir en mi ciudad y jugar en el club del cual soy hincha, por ese lado estos años fueron muy positivos en lo personal".

