Laborié: "Estuve esperando años esta oportunidad en Colón y no la voy a desaprovechar"

El estreno, sin embargo, no fue como lo imaginó. En su primer partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, fue expulsado por decisión del árbitro Pablo Dóvalo (le aplicaron dos fechas de suspensión), aunque eso no opacó la emoción del debut: "Personalmente no me lo esperaba. Nada se acerca a lo que fue. Fue algo hermoso", expresó Laborié en diálogo con EME Deportivo.

El recorrido de Laborié rumbo a su debut en Colón

El camino hacia su debut no fue sencillo. En 2023 firmó su primer contrato profesional y fue cedido a Deportivo Madryn, donde sumó rodaje en la Primera Nacional, una experiencia que valora profundamente: "Es una categoría muy intensa, se pega mucho más y casi nunca te cobran nada. Fue un gran aprendizaje."

Además, recordó un momento de quiebre emocional, previo a una lesión, en el que pensó en dejar el club: "El año pasado, unos días antes de lesionarme, pensaba en irme. Me decía: ‘ya está, era hasta acá’. Por suerte seguí intentando y se me dio."

La oportunidad, de la mano de Minella

Con contrato vigente hasta fin de año, hoy se entrena con el objetivo claro de ganarse un lugar en el equipo que conduce Martín Minella, a quien conoce desde sus etapas formativas: "A Martín lo conozco desde Séptima. Sé que si no estás en condiciones, no te pone. Es muy profesional. Hay que ser profesional y estar preparado", aseguró.

LEER MÁS: Minella se la juega pensando en Gimnasia (J): "Somos Colón y no hay excusas"

Aunque su posición natural es la de volante central, Laborié se siente cómodo en cualquier sector del mediocampo. Con una actitud positiva y enfoque en el trabajo, sueña en grande: "Quiero sumar la mayor cantidad de minutos posibles y ayudar para que podamos alcanzar el ascenso. Tenemos chances y vamos a pelear por eso."

La historia de Laborié es una muestra más del valor de la perseverancia en el fútbol: cuando parecía que todo estaba perdido, apareció la oportunidad que tanto esperó. Y ahora, está decidido a no dejarla pasar.