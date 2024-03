Lago: "Nos ilusionamos todos, tanto como los hinchas de Colón"

LEER MÁS: El uno por uno de Colón contra Gimnasia y Tiro

Para después admitir que "nos ilusionamos tantos como todos los hinchas de Colón, van ocho fechas, volvimos a quedar primeros pero hay que mantenerlo en las fechas que quedan, tenemos que ir a ganar a Gimnasia".

Lago no dudó en refrendar que "algo que tenemos nosotros, que no tienen la mayoría es recambio y jugadores de jerarquía, entran bien y aportan para el equipo. Las chances las tuvimos, en el primer tiempo una de Fede, en el segundo una de Nico, otra de Talpone. El equipo ataca, crea y lo que propone sale, sufrimos en Mitre cuando nos tocó defender no lo hicimos, en muchos partidos lo tendremos que hacer, no podemos jugar 90' al mismo nivel".