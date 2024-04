Lago: "Resalto la personalidad de Colón para darlo vuelta"

A la salida de los vestuarios, el jugador resaltó el buen ingreso de Nicolás Delgadillo: "Delga entró muy bien en un partido complicado. Quizás no le venía tocando jugar mucho, pero entró bien, como todos, y es para destacar".

Después del desgaste del primer tiempo y ver que no surtía efecto para romper el cerrojo de Nueva Chicago, Lago igual se mostró paciente: "Estábamos tranquilos, más allá de que el partido pasado fue pésimo. Por dentro sabíamos que fue particular, donde no salieron las cosas, pero nos pudimos recuperar de ese traspié".

Respecto a su salida del partido, contó: "Se me estaba poniendo duro el isquio, nada importante por suerte".

La reflexión de Ignacio Lago en Colón luego del triunfo ante Nueva Chicago

Asimismo, contó que "esto es un desafío muy grande. Lo que hicimos en el segundo tiempo luego del gol de ellos debimos hacerlo ante Gimnasia. Por eso resalto la personalidad para no caerse y lo sacamos adelante".

En el final, narró: "Estudiamos a Chicago y sabíamos que tenía jugadores interesantes. Nos tomaron por sorpresa en el gol, pero Colón se supo recuperar"