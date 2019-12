Las alternativas en Colón en caso de no arreglar con el Pelado Díaz

Los dirigentes de Colón quedaron sorprendidos por la negativa de Jorge Almirón para convertirse en el nuevo entrenador del equipo en reemplazo de Pablo Lavallén, ya que habían quedado muy satisfechos con la reunión que mantuvieron con su representante Cristian Bragarnik.

Por este motivo, decidieron quedarse en Buenos Aires donde se reunieron con Ramón Díaz, a quien le ofrecieron la dirección técnica del equipo. La apuesta por el riojano es muy arriesgada, ya que hace cinco años que no dirige en el país aunque lo que se busca es un golpe de efecto para sacarlo de una difícil situación.

Ahora todo quedó supeditado a la respuesta del Pelado, quien pretende que lleguen refuerzos de jerarquía y también exigió un suculento contrato para tomar la conducción del equipo, tras su paso por el fútbol de Egipto.

Pero los dirigentes sabaleros no se quedarán esperando solo la respuesta de Ramón, por lo cual manejan algunas alternativas en caso que la misma llegue a ser negativa. Por este motivo, hay tres entrenadores que están en carpeta.

En ese sentido Omar De Felippe es una gran alternativa, más allá que figuró en el radar de los popes sabaleros en otras ocasiones donde se buscó entrenador. También figura en el radar de Huracán, que también pretende repatriar a Gustavo Alfaro.

El otro nombre que también sería hablado para saber sus intenciones y pretensiones es Diego Osella, quien dirigió al equipo en la gran campaña que terminó con el descenso, tiene un gran paso por Olimpo y Newell's, más allá que su último gran antecedente es el descenso en Belgrano de Córdoba.

Y el otro nombre que no habría que descartar es el de Eduardo Domínguez. El DT todavía no fue contactado, ya que los dirigentes consideran que no es el momento de que se produzca su retorno, mientras que el Barba tampoco cree conveniente llegar cuando hay varios jugadores que fueron dirigidos por él hace menos de 15 meses.

Tampoco habría que descartar si es que llega la negativa de Ramón que los dirigentes intenten convencer a Francisco Ferraro para que abandone su cargo de manager y aprovechando el conocimiento que tiene del plantel acepte tomar la conducción del equipo.