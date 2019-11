Lavallén: "Independiente tiene un juego más aceitado pero Colón tiene más corazón"

Este viernes por la tarde y luego del último entrenamiento sabalero, el técnico Pablo Lavallén habló en conferencia de prensa en una sala equipada ubicada en el estadio La Olla en donde este sábado a las 17.30 se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle.

En el inicio de la charla el entrenador rojinegro habló sobre la molestia muscular que sufrió Rodrigo Aliendro y que lo dejaría afuera de la final "tuvo una molestia y lo vamos a evaluar, ahora se fue a la clinica para hacer un estudio y con los resultados veremos. Lo vamos a esperar a mañana porque es un jugador importante. Los reemplazantes en caso de que no juegue veremos, hay una o dos opciones pero lo vamos a decidir mañana, pero primero queremos saber si rodrigo estará dentro de la cancha", aseguró.

Respecto al rival y la manera en que puede darse el cotejo indicó: "Lógicamente uno plantea una estrategia para jugar los partidos, Independiente del Valle tiene buena tenencia y circulación de pelota e intentan que los rivales salgan para que sus delanteros corran porque son rapidos. Por lo cual, hay que ser inteligentes para saber cuando presionar o cuando esperar y la diferencia la haremos los dos cuando tengamos la pelota".

"Para nosotros es vivir una fiesta en 114 años es la primera final y nosotros somos priviliegiados sobre todo los jugadores que lograron clasificar a una final y nosotros como el resto del staff vamos a tratar de apoyarlos en todo lo que se pueda. Debemos darles las herramientas para que tengan un buen juego y regalarles a los hinchas su primera estrella. Es una gran oportunidad, hay que tratar de disfrutarla dentro de lo que se puede, y saber que estamos en una final única- Pero es como si estuviéramos en Santa fe ya que seran 35.000 o 40.000 los hinchas que vengan, aunque 32.000 estarán en el estadio. Será como jugar la final en Santa Fe y ese punto es vital ya que los mejores partidos los hicimos en Santa fe y ese ambiente será fundamental", sentenció.

Respecto a la modalidad que por primera vez se jugará un partido final expresó: "La final única es lo más justo, nosotros en Sudamérica hablamos de como se compite en Europa miércoles y domingo, pero Europa tiene todo el tamaño de Argentina y para ir a Venezuela tardamos 25 horas de viaje. Esas condiciones climaticas, de altura se emparejan cuando se opta por una final única, existe mayor paridad, es lo más justo y veremos como resulta es una nueva disposición de Conmebol".

Volviendo sobre las virtudes del rival manifestó: "Sabemos que tiene una línea de juego definida, fortaleza arriba con jugadores veloces y que tiene en Pellerano una de las figuras mas relevantes. Es un equipo joven con dos entrenadores de una misma nacionalidad (España) y ellos tienen más experiencia ya que jugaron una final de Copa Libertadores. Será una final complicada, como lo fue pasar Mineiro y ambos tienen potencial para quedarse con el trofeo".

En otro tramo de la conferencia tiró: "Es el partido más importante de mi carrera y el de Colón, como así también de la mayoria de los futbolistas que nunca pudieron ser campeones. Y sobre todo para la gente de colón, muchas generaciones de padres y abuelos que ya no están darían su vida por poder estar en este partido y eso es una gran responsabilidad".

A la hora de marcar diferencias entre uno y otro equipo opinó: "El corazón y la garra de este equipo apareció en momentos complicados de esta Copa, Independiente se caracteriza por un juego más aceitado y nosotros nos caracrerizamos más por el corazón. Estos partidos se ganan con un extra y muchas veces tienen que ver más con lo actitudinal que con lo técnico. Veremos cuales de las características prevalecen".

Para luego agregar "Ser campeón no es fácil, tener la oportunidad de jugar una final le llevó a Colón toda su vida, es un partido único, en el que todos quieren estar y hacen un esfuerzo extra. Es un partido donde no hay mañana, es una frase hecha, porque seguiremos compitiendo, pero es la oportunidad histórica de dar una vuelta olímpica. Y es hacerles sentir a los jugadores el privilegio de escribir la página más gloriosa de la historia de Colón y para ganar estos partidos siempre hay que dar algo extra y no guardarse nada".

"A veces Colón no te convence desde lo futbolístico, pero cuando la soga aprieta el equipo sacó a relucir su personalidad, en momentos de presión aparecen los hombres y Colón los tiene. Después veremos si jugamos mejor, pero la peronalidad está y eso me deja tranquilo la cabeza cambió desde que asumimos en marzo", sintetizó.