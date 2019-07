Lavallén: "La prioridad para Colón es la Superliga"

Después de un debut con derrota frente a Patronato, más un rival definido en Copa Sudamericana y un casi seguro viaje a Venezuela la semana entrante, el DT Pablo Lavallén tomó contacto con la prensa para abordar los aspectos más relevantes de la realidad rojinegra.

En el inicio lo consultaro por los lesionados Aliendro, Estigarribia y Olivera, el DT reconoció que "hoy entrenaron e hicieron fútbol, venían con golpes, hicieron un rato de fútbol, veremos hasta mañana que viajamos y el viernes para confirmar el equipo".

De entrada, el conductor sentenció que "lo más importante es Huracán, es el partido que tenemos que ganar y lógicamente mientras tanto estamos viendo que se decide, en el día Conmebol definirá la fecha, podría jugar el miércoles en Venezuela, complicaría mucho armar el viaje, conseguir muchos pasajes, un montón de logística que es complicada, el viernes tenemos que ser inteligentes para jugar y lógicamente a venir con los tres puntos".

LEER MÁS: Colón jugará el miércoles 7 de agosto con el Zulia en Venezuela

Seguidamente dio su opinión respecto a Zulia, adversario en cuartos de final por el certamen continental. Al respecto, aportó: "Son todos rivales difíciles si llegan a cuartos, están entre los mejores ocho algo tienen, jugadores rápidos, localía con mucho calor, lo vi al partido, tienen debilidades como nosotros y fortalezas y hay que respetarlos, creemos que un rival que llega a cuartos tiene su mérito, no se llega de casualidad, hicieron goles de local y visitante".

De acuerdo a las declaraciones post Patronato, donde el DT rojinegro expresó que no entendía las razones del bajo rendmiento, esta vez agregó que "estoy muy bien, vi el partido varias veces, la gente quiere que el equipo gane, nosotros y los jugadores entrenan para ganar, a veces no tenés un buen día, la explicación que me salió en ese momento, me había quedado con Argentinos y la semana de entrenamientos que fue excelente, todos trabajan para que la gente de Colón esté contenta, que la gente los aplauda, a veces las cosas salen y otras no como el otro día, escucho que gritan pero estoy tan metido en el partido, soy el primero que quiere ganar, tenemos que trabajar para que el equipo vuelva a ser más parecido a lo que 15 días".

Y enfocado de lleno en Huracán reafirmó que "no hay que cuidar jugadores, hablaré con ellos y preguntar en que porcentaje están los que vienen con molestias, nosotros decidiremos si juegan o no, el partido más importante es Huracán. Es un rival duro, como los que vamos a tener, hay que estar lo más concentrado posible y tener aciertos a la hora de jugar".

LEER MÁS: Los dos cambios que hará Colón en la lista de la Sudamericana

En otro tramo de la charla, cuando lo consultaron por las críticas que recibe el equipo, Lavallén dijo que "trato de no escuchar, no leer, cuando uno está buscando en la opinión de otro la solución, no tiene contenido en lo que busca, les aconsejo a los futbolistas leer lo menos posible, cada uno dispone de su vida, me abstraigo de eso, desde adentro trabajo para que Colón gane, que la gente esté contento y la prensa hable de lo bien que juega Colón, a veces se puede dar y otras no".

Embed

Para luego, agregar: "Los cuerpos técnicos y los jugadores sabemos que si ganás, la gente está contenta te saluda por la calle, si perdés te insulta, no va a cambiar, tenemos que convivir con eso, no hay que ser demasiado exitista en la victoria y demasiado pesimista en la derrota. Es fútbol, los jugadores trabajan para que Colón esté en los primeros lugares de la tabla, a veces los que pongan los periódicos no debería hacer mella, es en el medio que convivimos, somos evaluados si la pelota entra o no".

En la parte final, Lavallén dijo que "todo club quiere participar en muchas competencias, la Superliga es lo más importante y lo más largo. Se habla en el plantel, es la prioridad, el sábado más allá de las ausencias creo que puse, a mi entender, lo que creí era lo indicado. Colón está en una zona de mismo nivel que Banfield, Newell's, es una zona incómoda, uno pelea por el descenso a falta de cuatro o cinco fechas, no cuando faltan 33 fechas".