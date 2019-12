Lavallén: "Mientras el plantel me responda yo sigo trabajando"

Con la tranquilidad de siempre después de perder su 9º partido como visitante en Superliga desde que es el DT de Colón (no sacó un punto), el DT Pablo Lavallén enfrentó los micrófonos en el vestuario visitante del José Amalfitani luego del 3-1 adverso ante Vélez.

En el inicio reconoció que "lamentablemente nos costó mucho de visitante, como cada oportunidad tenés la esperanza de dejar una mejor impresión, sabíamos que ellos iban a tener mucho la pelota, el primer gol fue una volea impresionante. Nos desconcentramos y más allá de que pudimos descontar, golpearon de nuevo en el momento justo y después se hizo cuesta arriba".

Cuando le preguntaron la variante de Quiroz por Morelo para encarar este partido, el orientador expresó que "teníamos que marcar a Gago, no le podemos dar esa función a Morelo y al Pulga, habíamos probado con Morelo y Pulga, ahora intentamos de otra manera pero tuvimos el mismo resultado".

Más adelante dijo que "es inexplicable esto porque el equipo responde de local y de otra manera de visitante. Planteamos partidos de muchas formas y tampoco resultó".

En otro tramo de la charla, Lavallén apuntó que "cuando volvíamos al 4-4-2, a Gago le íbamos a dar vía libre, con él suelto sabíamos que iba a circular la pelota, cuando jugás con dos 9 posicionados, esa posición el cinco rival lo tenes que tomar con un volante, con un rival que ataca mucho con laterales y volantes internos que saben como Domínguez y Giménez, que saben mover la pelota y te la pasas corriendo. Cuando intentamos poner a Wilson buscamos algunas situaciones pero no pudimos revertir el resultado".

Lavallén consideró que "en el entretiempo cuando nos diéramos cuenta que podíamos encadenar 4 o 5 pases y sacar de la zona de presión teníamos llegada, se repite el hecho de que no podemos tener consistencia en el juego a la hora de tener la pelota. Nos falta inteligencia para buscar lugares desocupados en el campo, Vélez presiona bien y nosotros intentamos tener un equipo más amplio con volantes y tener la pelota. Lo logramos después del 2-0 y cuando encadenamos varios pases, llegó el gol y después se nos hizo difícil".

El diálogo en el tramo más jugoso apuntó por parte de los periodistas respecto a su continuidad como DT de Colón, a lo que el protagonista fue rotundo: "Yo tengo mañana (por el lunes) que entrenar a las 16.30 y seguir trabajando para mejorar, se perdió lamentablemente, habíamos perdido todos los juegos fuera de Santa Fe. Intentamos otra formación para contener a un rival complicado, más allá de que no venía en su mejor momento, tiene jerarquía, estuvieron en una buena noche. Intentamos algo distinto y el resultado fue el mismo de siempre".

Para luego, acotar: "Ahora nos queda Aldosivi y trabajaremos para Aldosivi y después Arsenal, es un rival directo, no se puede pensar en Arsenal sino en Aldosivi. Cuando uno pierde se va preocupado, cuando el rival te supera hay que encontrar las causas, enmendar errores, más allá de tener disparidad de visitante y local, el otro día ganamos un partido complicado. Volvimos a tener una derrota y seguimos trabajando".

Y antes de la despedida no ocultó expresar que "tengo que seguir trabajando y voy a seguir trabajando. Voy a tratar de que Colón mejore y obtenga regularidad, este equipo siempre me respondió aún en momentos complicados. Ahora tenemos un partido muy importante por el rival que enfrentamos y mientras yo tenga el apoyo y el resultado de los jugadores que dan todo, mientras el plantel me responda yo sigo trabajando".