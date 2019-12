Colón cayó ante Vélez 3-1 y suma 19 partidos sin ganar como visitante

Colón volvió a demostrar que en condición de visitante es un boxeador con mandíbula de cristal, cuando le pegan lo tumban. Esta vez el rival fue Vélez y bastó que marque el primer gol para comenzar a sentenciar la historia.

Es increíble la racha fatídica que alcanzó jugando fuera del Brigadier, hace 19 partidos que no gana, sumó 15 derrotas y cuatro empates. Y en esta Superliga cayó en los seis encuentros que disputó. Y de yapa Pablo Lavallén perdió todos los partidos (ocho) que dirigió al Sabalero como visitante en Superliga.

El partido arrancó con Vélez siendo protagonista manejando el balón y abriendo la cancha por las bandas en donde Colón mostraba muchos problemas para contener a Thiago Almada por derecha y a Lucas Janson por izquierda.

Con un esquema cauteloso, el Sabalero dependía demasiado de lo que pudiera hacer Luis Rodríguez quien jugaba en soledad con los volantes rojinegros demasiado retrasados producto de la presión que jercía el Fortín en la zona media.

Le costaba salir jugando al elenco santafesino y el local presionaba en todos los sectores de la cancha. Le faltaba claridad a los de Heinze pero se insinuaban más peligrosos en ese primer cuarto de hora.

Y a los 16' llegaría la primera jugada clara para convertir, Thiago Almada ingresó por derecha hizo pasar de largo a Franco Quiroz y su remate de zurda se fue muy cerca del palo pese a la estirada de Burián.

Y un minuto más tarde Fernando Gago habilitó a Hernán De La Fuente y el remate suave del lateral encontró la respuesta del arquero rojinegro para enviar el balón al tiro de esquina.

Colón se dedicaba solo a aguantar y poner a todos su jugadores detrás de la línea de la pelota. Y de un balón quieto llegaría la apertura del marcador. Centro desde la derecha, un rechazo de cabeza y el balón que le llegó a Thiago Almada. El juvenil le pegó como venía y colocó el balón al lado del palo derecho del arco defendido por Burián para decretar a los 21' el 1-0.

¡Golazo de la Joya! Thiago Almada le dio de primera y la clavó para meter el 1 a 0 de Vélez.

Vélez era mucho mejor que el Sabalero y el resultado era justicia. Y rápidamente pudo establecer el segundo. Perdió la pelota Emanuel Olivera, Leando Fernández habilitó a Lucas Janson quien a la carrera y debajo del arco remató y el balón pegó en el palo.

Pero tendría revancha el conjunto local ya que a los 25' tras una muy buena maniobra colectiva que contó con la complicidad y la pasividad de Colón, el delantero Leandro Fernández con todo el tiempo del mundo enfrentó a Burián y puso el 2-0.

Era un festival de Vélez que estuvo cerca de marcar un gol más pero el disparo de Janson fue a las manos de Burián. Nada hacía presagiar un posible descuento del Rojinegro y el desarrollo estaba más para un 3-0 que para un 2-1.

Pero los imponderables que tiene el fútbol, decretaron que el primer tiempo termine 2-1 en favor de Vélez y no con goleada en contra para Colón. Frotó la lámpara el Pulga, habilitó a Christian Bernardi y el volante a la carrera definió cruzado para el impensado 2-1 cuando se jugaban 38' y así darle vida a un equipo que estaba nocaut.

El segundo tiempo comenzó de la misma forma en que se desarrolló el primer tiempo, es decir con Vélez dominando y con Colón agazapado para la contra, aunque un poco más adelantado en la línea de volantes y tratando de dividir la tenencia.

Sin embargo y como en todo el partido, Colón se equivocó mucho en defensa y en el medio y de una pelota mal entregada por Brian Farioli nació el tercero de Vélez. La inició Gastón Giménez y la definió Nicolás Domínguez ingresando por el centro del área sin oposición para establecer el 3-1 que se ajustaba más al desarrollo del juego.

Y Janson tuvo dos chances como para anotar el cuarto, pero en ambas el ex-Tigre falló rematando desviado. En la segunda opción quedó a mano a mano pero Vigo llegó a desacomodarlo. Por momentos parecía un entrenamiento ante la escasa oposición que presentaba Colón.

A los 21' Fernández lo tuvo de cabeza, pero esta vez Burián evidenció una respuesta notable volando para rechazar el balón que tenía destino de red. Y otra vez el delantero pudo convertir pero falló dentro del área con un remate a la carrera tras una asistencia de Robertone.

Era un baile de Vélez que no se traducía en el marcador, por la falta de puntería de los delanteros locales, ya que habían contado con varias chances como para sellar un resultado más amplio.

En el final pudo descontar Colón cuando Morelo definió y Hoyos en una reacción espectacular sacó la pelota de la línea. Pero resultó una anécdota y por otra parte la única chance del segundo tiempo.

Colón fue superado de principio a fin, jamás le encontró la vuelta al partido y en algunos pasajes resultó vapuleado por su rival. Lavallén una vez más planteó mal el partido, dejó jugar a Fernando Gago con una libertad absoluta como antes lo hizo con Pellerano y la Gata Fernández.

La realidad marca que una vez más Colón jugó mal fuera del Brigadier López y fue superado por su rival. Como antes lo fueron Huracán, Independiente, Lanús, Unión y River. Ya no importa contra quien juega, porque cuando sale de Santa Fe pierde siempre.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Braian Cufré, Nicolás Domínguez, Fernando Gago, Gastón Giménez; Nicolás Almada, Leandro Fernández y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera, Franco Quiroz; Christian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia; Brian Farioli y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Goles: PT 21' Thiago Almada (V); 25' Leandro Fernández (V), 38' Christian Bernardi (C), ST 6' Nicolás Domínguez (V).

Cambios: ST 9' Braian Galván x Lértora (C), 18' Lucas Robertone x De La Fuente (V), 27' Wilson Morelo x Farioli (C), 33' Mauro Da Luz x Bernardi (C), 42' Lucas Orellano x Thiago Almada (V), 42' Fabián Cubero x Giménez (V).

Amonestados: Bernardi y Galván (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: José Amalfitani