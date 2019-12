Antes de afrontar el partido contra Aldosivi en Santa Fe, la dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Pablo Lavallén para ponerle fin a su ciclo. La anemia de resultados en la Superliga era cada vez más profunda y se pensaba que lo mejor era descomprimir la situación con el arribo de un nuevo conductor. Sin embargo, ese último cotejo agudizó todo, no solo por la derrota 2-0 sino más que nada por la forma.

Un rendimiento paupérrimo y de no ser por las tapadas de Leonardo Burián, pudo ser una goleada. Ante esto el DT sintió como que todo se le vino abajo y por eso directamente prefirió ni dar la conferencia de prensa tradicional –que en más de una ocasión evitó– y se fue cabizbajo y abatido.

Lavallén.jpeg UNO Santa Fe

Sin dudas perder la final de la Copa Sudamericana fue un mazazo fulminante para este proceso que se sustentó básicamente en la campaña internacional, ya que a nivel local le costaba un montón. Fue así que en las últimas horas rompió el silencio –desde ya con un medio de Buenos Aires y no con uno de Santa Fe– en charla con el programa La Oral Deportiva que en Santa Fe se escucha por Radio Gol 96.7, donde hizo un balance de su paso por el Rojinegro.

"Es positivo el balance, por el hecho de haber llegado a esa final (el 9 de noviembre en la Nueva Olla de Asunción ante Independiente del Valle de Ecuador). En 114 años de vida el club no lo había logrado y lamentablemente no lo pudimos coronar con el título. Fue un partido raro, con muchos contratiempos. Por eso en nueve meses, el saldo es positivo. Quizás podíamos haber terminado mejor. Sufrimos el desgaste, jugando 10 partidos más que el resto y a veces a los clubes que no tienen el poderío económico les cuesta y lo pagamos. Estábamos dispuestos a pagarlo, porque aspirábamos a crecer y pelear en todos los frentes. Son pasos que cuestan y que en este caso, te terminan pasando factura como en el final de la Superliga. Es parte del crecimiento de la institución. «Hoy Colón es más reconocido en el mundo por esa final»".

LAVALLEN 1.jpg

Pero su análisis no quedó solo ahí: "Es complicado. En un momento teníamos tres campeonatos, junto con River éramos los únicos, y no había tanto tiempo para trabajar. Era jugar permanentemente y con muchos viajes. Los días libres eran solo para descanso y lo sentimos. Es parte del crecimiento de los clubes. Hay que acostumbrarse y Colón no estaba tan habituado y lo tratamos de hacer lo mejor posible. A veces nos dio la nafta y otras no".