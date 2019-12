"Si es necesario, a Brian lo vamos a buscar en camioneta con Osella"

El presidente sabalero José Vignatti dialogó con Radio Gol 96.7 y allí salió con los tapones de punta en referencia al conflicto con los empleados de UTEDYC que realizaron un pago y dieron a conocer un conflicto que lleva años. Pero además de este tema, también reconoció que como nunca, Brian Fernández está muy cerca de ser refuerzo.

"Este reclamo lo califico como mafia sindical, no de los empleados del club que son ejemplares, pero sí de un par de personajes nefastos. Por supuesto que se les pagó el aguinaldo, es una campaña de difamación hacia mi persona, no se sabe fogoneados por quienes, o en todo caso lo sabemos pero que quede ahí", comenzó explicando.

Para luego agregar "Cuando entramos al club que no había un peso, más sensible que yo no hay. Yo personalmente pagué los sueldos de la gente, siempre se les cumplió. Pero se aprovechan de circunstancias, para difamar, pero ni me quiero acordar de esas cosas, quiero pensar en positivo".

LEER MÁS: "Si aparece algo de Gimnasia me sentaré a escuchar"

"Yo soy una persona que se rebela ante la injusticia, nosotros cuando entramos al club, dentro de las cosas que se hicieron pusimos como 40 molinetes que estaban absolutamente destrozados y gastamos una fortuna para tener todo en condiciones y brindarle comodidad a los hinchas para que ingresen a la cancha. Y hoy los molinetes están todos rotos, hay gente que no le conviene que las cosas vayan bien, ahora debemos gastar un montón de dinero para arreglarlos. Hay gente que no quiere controles y yo lucho contra eso", manifestó.

Para ponerle punto final a este tema sentenció: "El 99% de los empleados son ejemplares y hay un par que no están en sintonía y no tienen solución. Ellos buscan el mal del club y lo demostraron con fotos demagógicas y mil cuestiones más. Y nosotros somos diferentes, hace 17 años que estoy en el club y la gente me eligió seis veces y estos personajes que se abrazan con personas de otros equipos son los mismos que me llevaron a la comisaría cuando ganamos las elecciones. Es un tema que se quiere disfrazar, pero a los buenos empleados en Colón los cuidamos".

En relación a la probable llegada de Brian Fernández indicó: "Están dadas todas las condiciones y el que decide es Brian, tengo el visto bueno del representante, creemos que es el momento, pero tenemos que ser respetuosos de lo que él decida".

LEER MÁS: Osella: "Le voy a pedir al Pulga que se quede"

Consultado si había tenido contacto con el delantero respondió: "Hay otro directivo que tiene más llegada a su familia, yo le mandé mensajes por terceras personas porque no pude comunicarme, haciéndole saber que tenemos el anhelo de contar con él. Colón tiene las puertas abiertas de par en par y esperemos contar con Brian. Estamos esperando una señal y si es necesario nos subimos arriba de la camioneta con Osella y lo vamos a buscar adonde esté viviendo".

Del mercado de pases y otros nombres que surgieron manifestó: " Por Leandro Fernández hablé apenas terminó el campeonato con Yoyo Maldonado, pero me dijo que es intransferible y que lo van a necesitar. Por Sebastián (Prediger) no hay nada, ya que estamos cubiertos en esa posición. Aún no existió ningún pedido por Ortiz y cuando quisimos gestionar por Conti ya tenía cerrada su llegada a México".

Sobre la posible venta de Erik Godoy detalló: "Está muy avanzado, es un poco compleja, están buscando los mecanismos para que se concrete, antes del 15 de enero sí o sí se debe resolver. El interés es manifiesto, el presidente del Vancouver estuvo en Santa Fe mirando una práctica, las negociaciones están avanzadas. Es factible que pueda viajar a Canadá".

"Van a venir entre cuatro y cinco refuerzos ya lo manifestó Osella, la realidad es que no recibimos ofertas concretas por ningún jugador. De todos modos, nosotros estamos pensando en incorporaciones y no en desvinculaciones. No estamos enfocados en los que se pueden ir, sino en los que pueden venir", sentenció.