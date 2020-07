"Le dije a mi representante que quiero seguir en Colón"

En los últimos días la información por el mundo Colón pasó por la gran cantidad de jugadores surgidos de las inferiores del club a los cuales se les termina el contrato el 30 de junio de 2021 y que podrían marcharse en libertad de acción, como lo hizo Braian Galván. Uno de ellos es Santiago Pierotti, el volante que comenzó a sumar muchos minutos en la última temporada y sobre el cual Eduardo Domínguez tiene cifradas esperanzas depositadas, cuyo representante negocia un nuevo vínculo.

Pierotti habló con La Segunda de Radio Sol (FM 91.5), donde reveló cuál es la situación que atraviesa en este momento en Colón, mientras que también hizo un balance de sus primeros momentos como jugador de Primera División.

En el arranque de la charla, Pierotti manifestó: "Estoy tranquilo, se está hablando bastante del tema, pero falta para llegar a un arreglo. Se está negociando la extensión de mi contrato. Quiero seguir en Colón, tener más minutos, que la gente me vea y demostrar lo que soy capaz".

Luego Pierotti hizo un balance sobre sus chances en el plantel profesional de Colón y reveló: "Mi idea siempre es pelear por una oportunidad, demostrar y seguir jugando. Desde un primer momentos se lo manifesté a mi representante. Estamos en conversaciones, será mi segundo contrato, se está peleando un poco de un lado como del otro. Confío en que se va a resolver y que se podrá firmar el nuevo contrato. Creo que se puede dar en los próximos días".

Santiago Pierotti.jpg Santiago Pierotti confesó que le pidió a su representante que acuerde un nuevo contrato con Colón. Prensa Colón

En cuanto a en qué posición se siente más cómodo, Pierotti manifestó: "Como volante mixto, por derecha o por izquierda, en la zona media, cumpliendo los objetivos tanto en defensa como en ataque, pero siempre en contacto con el balón. Pero en las posiciones del medio, donde me pida el técnico no tengo problemas en jugar".

Luego, se lo consultó sobre los rumores que lo vincularon al Feyenoord y afirmó: "En mi cabeza está quedarme en Colón, se lo dije a mi representante, quiero aprovechar este momento y demostrarle un poco más a la gente lo que puedo dar".

Cuando estás por debutar no te imaginás cómo puede ser, pero desde el primer momento me hicieron sentir muy cómodos mis compañeros y Pablo Lavallén, en el momento en que me tocó debutar, por eso quiero seguir. Estoy en Colón desde 2013, siempre estuve viajando y luego me gané un lugar en la pensión. Tuve 15 técnicos, en Pre AFA estuvo Pablo Bonaveri, luego Martín Minella, Martín Sánchez. En Reserva me tocó Luciano Calcagno, me dio minutos, confianza y me puso en la posición donde estoy en este momento. En mi categoría era más delantero. Me hizo debutar Eduardo en Copa Santa Fe, y Lavallén fue el que me dio el último empujón".

En otro tramo se lo consultó sobre qué jugadores del plantel de Primera de Colón más lo aconseja y Pierotti dijo: "Todos, desde el primer momento que subí, más los que jugaban en mi posición, como Estigarribia, Zuqui, Lértora, Fritzler, Aliendro... Pero todos me apoyaron, me trataron de la mejor manera y la verdad que se los agradezco un montón".

Más adelante se le preguntó por el Torneo de La Alcudia que disputó con la Selección Argentina y Pierotti afirmó: "Fue un de las experiencias más lindas que me tocó vivir, es un orgullo enorme para mí y para mi familia, ojalá se pueda volver a repetir. Fue algo hermoso".