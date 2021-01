LEER MÁS: Federico Lértora aparece en el radar de San Lorenzo

Esto llevó a una gran incertidumbre a Leonardo Burián, quien más allá que tiene contrato con Colón hasta el 30 de junio estaría evaluando qué hacer con su carrera deportiva, mientras que los dirigentes le propusieron una extensión de su contrato, más allá de tener una importante deuda con el arquero.

Leonardo Burián habló con La Tercera de Radio Sol (FM 91.5), donde se refirió a su presente y futuro, con Colón como referencia, y comenzó diciendo: "Son 37 años (viene de cumplirlos) de vida. Uno tiene que cuidar un poco su figura. Me siento bien, físicamente estoy muy bien, me cuidé en toda mi carrera deportiva".

tapada.jpg Leonardo Burián confirmó que recibió una oferta de Colón para extender su contrato. Pool Argra

"Voy haciendo balances a corto plazo, voy evaluando lo que fui viviendo, el inicio, el desarrollo de la carrera, estoy tranquilo, conforme y disfrutando lo que me está tocando vivir", admitió en otra parte de la charla Leonardo Burián.

Cuando se le preguntó por su futuro, Leoanrdo Burián reconoció: "José (Vignatti) me manifestó el interés de extender el vínculo con Colón, le dije que tengo que hablarlo con mi familia, aprovechando que están en Santa Fe conmigo, para hablarlo. Es una decisión que involucra a toda mi familia ya que no estoy viviendo con ellos acá, me tengo que poner de acuerdo con mi señora y mis hijos".

En cuanto a si tuvo la chance de emigrar a otro equipo, Leonardo Burián indicó: "Hubo un acercamiento con Godoy Cruz, pero les dije cómo era mi situación y que tenía contrato con Colón hasta el 30 de junio".