Lértora y un regreso con ilusión en Colón: "Contento de volver a vestir esta camiseta"

El volante Federico Lértora sumó minutos en el triunfo de Colón ante Miramar Misiones en Paysandú, destacó el proceso de construcción y la competencia interna

Federico Lértora volvió a jugar en Colón en el triunfo 2-0 ante Miramar Misiones en Paysandú por la Serie Río de La Plata y dejó en claro sus sensaciones. Sobre todo, tras estar varios meses inactivo, pero bien de lo físico para encarar este nuevo desafío.

“En lo personal, contento de volver a vestir esta camiseta. Un lindo momento, con mucha alegría e ilusión. Ahora estamos buscando el rendimiento y construyendo una identidad”, expresó el León a la salida de los vestuarios a Radio Gol 96.7.

El volante también hizo referencia al proceso que atraviesa el plantel, con una base del año pasado y varios refuerzos que se sumaron recientemente. “Hay una parte del año pasado y muchos que llegamos este año, trabajando muy bien la semana pasada y marchamos bien en esta. Ahora pasa por agarrar ritmo”, explicó.

Las sensaciones de Lértora en Colón

Sobre la utilidad de los amistosos, Lértora remarcó la importancia para forjar el carácter del equipo: “Estos partidos sirven para encontrar la personalidad que queremos. Sirve para agarrar ritmo. Hubo momentos donde jugamos y otros donde luchamos, por lo que será clave entender los momentos”.

Colón festejo Lértora entró en el segundo tiempo del partido entre Colón y Miramar Misiones. @SerieRdeLP

En el plano físico, el mediocampista se mostró conforme pese al tiempo de inactividad previo. “Por suerte la base física, pese a la inactividad, me permitió estar bien para jugar. Poco a poco me voy sintiendo bien. Estoy cómodo y eso es importante. Contento, porque con tiempo voy a ponerme a punto”, señaló.

Además, destacó la competencia interna como uno de los puntos fuertes del plantel: “La competencia interna hace que se eleve el nivel y hay jugadores en todos los puestos. Hay variantes. Para un torneo largo, es clave eso para ser competitivos”.

Por último, Lértora se refirió a la salida del Pulga Rodríguez y no ocultó su sentir: “Todavía no hablé con el Pulga tras su rescisión. Me da tristeza por su situación, por todo lo que significa. Le tengo aprecio y respeto y valoro mucho sus palabras. Ojalá el desenlace hubiera sido otro y no pudo lograr cuando volvió. Pero muchas veces las cosas no salen como planeamos. Esperemos podamos alcanzar el objetivo este año”.