Llegó como "una solución" en Colón, se fue sin dejar huella y ya fue presentado en Perú

Tras rescindir con Colón, el volante Cristian García, al que Andrés Yllana pidió como "solución", fue presentado en Juan Pablo II de Perú

La historia de Cristian García en Colón duró poco y dejó más interrogantes que respuestas. El volante, pedido expresamente por Andrés Yllana, ya tiene nuevo destino: Juan Pablo II de Perú , que lo presentó oficialmente tras rescindir su contrato con el Sabalero.

El anuncio en Perú no pasó desapercibido. Desde su nuevo equipo lo describieron con énfasis: “Volante de primera línea, fuerte, intenso y preciso en la recuperación y entrega del balón. Con experiencia en el fútbol peruano y últimamente en la liga argentina. Llega para aportar equilibrio y jerarquía al mediocampo”. Un retrato que contrasta fuerte con lo que fue su breve y opaco paso por Santa Fe.

Un ciclo marcado por los contratiempos en Colón

La etapa de García en Colón nunca logró despegar. Un error administrativo demoró su habilitación, postergando el debut más de lo esperado. Cuando finalmente estuvo disponible, las lesiones musculares volvieron a frenar su continuidad y lo sacaron de competencia en momentos clave.

Ya recuperado, el escenario había cambiado: Andrés Yllana ya no era el entrenador, y el volante no consiguió asentarse ni destacarse. En números, su paso por el Sabalero fue mínimo: apenas dos partidos y solo 54 minutos en cancha.

Con poco rodaje y sin lugar en la consideración, García rescindió antes del final del contrato y optó por volver al fútbol peruano, donde ya tuvo experiencia previa. Así, su etapa en Colón quedó reducida a una anécdota dentro de una temporada cargada de decisiones que no terminaron dando resultado.