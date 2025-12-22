Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Se realizó en la AFA en sorteo de la Primera Nacional, donde Colón estará en la zona A y debutará en la semana del 7 de febrero como local ante Deportivo Madryn

La cuenta regresiva ya empezó para Colón . Este lunes se realizó el sorteo de la Primera Nacional en la AFA, donde quedó confirmado que debutará en la Zona A como local ante Deportivo Madryn , en la semana del 7 de febrero. Será el inicio del nuevo desafío en busca del ascenso.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la casa madre del fútbol argentino y, fiel a una costumbre ya conocida, comenzó más tarde de lo previsto, con cierta desprolijidad en la organización. Más allá de eso, Colón se llevó una certeza clave: arrancará el torneo en el Brigadier López, acompañado por su gente. El dato, entre la fecha 7, 8 y 9 será tres veces seguido local.

Un calendario que ya toma forma para Colón

Con la confirmación de la Zona A, también se dio a conocer el cronograma completo de las jornadas, que volverá a incluir la modalidad de interzonales. En ese cruce especial, el Rojinegro se medirá frente a Patronato, un duelo que siempre genera expectativa y que sumará un condimento extra al calendario. Desde otra óptica, el sorteo dejó un saldo favorable para Colón en términos logísticos.

Colón deportivo Madryn.jpg Colón se presentará como local en la Primera Nacional 2026 ante Deportivo Madryn. Prensa Deportivo Madryn

Colón ya sabe cuándo, dónde y contra quién comenzará su camino. El debut en casa, en la segunda semana de febrero, aparece como una oportunidad ideal para arrancar con el pie derecho y empezar a construir desde temprano un torneo que no admite pausas ni margen de error. El fixture está sobre la mesa; ahora, la historia empieza a escribirse dentro de la cancha.

Las fechas de Colón

Fecha 1: vs. local Deportivo Madryn (07/02)

Fecha 2: Central Norte (V).

Fecha 3: Ferro (L).

Fecha 4: Chaco For Ever (V).

Fecha 5: Acassuso (L).

Fecha 6: San Telmo (V).

Fecha 7 (interzonal): Patronato (L).

Fecha 8: San Miguel (L).

Fecha 9: Racing (L).

Fecha 10: Deportivo Morón (V).

Fecha 11: Godoy Cruz (L).

Fecha 12: Los Andes (V).

Fecha 13: All Boys (L).

Fecha 14: Estudiantes (V).

Fecha 15: Mitre (L).

Fecha 16: Almirante Brown (V).

Fecha 17: Ciudad Bolívar (L).

Fecha 18: Defensores de Belgrano (V).

Fecha 19: Deportivo Madryn (V).

Fecha 20: Central Norte (L).

Fecha 21: Ferro (V).

Fecha 22: Chaco For Ever (L).

Fecha 23: Acassuso (V).

Fecha 24: San Telmo (L).

Fecha 25 (interzonal): Patronato (V).

Fecha 26: San Miguel (V).

Fecha 27: Racing (V).

Fecha 28: Deportivo Morón (L).

Fecha 29: Godoy Cruz (V).

Fecha 30: Los Andes (L).

Fecha 31: All Boys (V).

Fecha 32: Estudiantes (L).

Fecha 33: Mitre (V).

Fecha 34: Almirante Brown (L).

Fecha 35: Ciudad Bolívar (V).

Fecha 36: Defensores de Belgrano (L).