Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Se realizó en la AFA en sorteo de la Primera Nacional, donde Colón estará en la zona A y debutará en la semana del 7 de febrero como local ante Deportivo Madryn

Ovación

Por Ovación

22 de diciembre 2025 · 16:20hs
Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

La cuenta regresiva ya empezó para Colón. Este lunes se realizó el sorteo de la Primera Nacional en la AFA, donde quedó confirmado que debutará en la Zona A como local ante Deportivo Madryn, en la semana del 7 de febrero. Será el inicio del nuevo desafío en busca del ascenso.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la casa madre del fútbol argentino y, fiel a una costumbre ya conocida, comenzó más tarde de lo previsto, con cierta desprolijidad en la organización. Más allá de eso, Colón se llevó una certeza clave: arrancará el torneo en el Brigadier López, acompañado por su gente. El dato, entre la fecha 7, 8 y 9 será tres veces seguido local.

• LEER MÁS: Ilusión en marcha: Colón ya tiene zona y rivales para la próxima Primera Nacional

Un calendario que ya toma forma para Colón

Con la confirmación de la Zona A, también se dio a conocer el cronograma completo de las jornadas, que volverá a incluir la modalidad de interzonales. En ese cruce especial, el Rojinegro se medirá frente a Patronato, un duelo que siempre genera expectativa y que sumará un condimento extra al calendario. Desde otra óptica, el sorteo dejó un saldo favorable para Colón en términos logísticos.

Colón deportivo Madryn.jpg
Colón se presentará como local en la Primera Nacional 2026 ante Deportivo Madryn.

Colón se presentará como local en la Primera Nacional 2026 ante Deportivo Madryn.

Colón ya sabe cuándo, dónde y contra quién comenzará su camino. El debut en casa, en la segunda semana de febrero, aparece como una oportunidad ideal para arrancar con el pie derecho y empezar a construir desde temprano un torneo que no admite pausas ni margen de error. El fixture está sobre la mesa; ahora, la historia empieza a escribirse dentro de la cancha.

Las fechas de Colón

Fecha 1: vs. local Deportivo Madryn (07/02)

Fecha 2: Central Norte (V).

Fecha 3: Ferro (L).

Fecha 4: Chaco For Ever (V).

Fecha 5: Acassuso (L).

Fecha 6: San Telmo (V).

Fecha 7 (interzonal): Patronato (L).

Fecha 8: San Miguel (L).

Fecha 9: Racing (L).

Fecha 10: Deportivo Morón (V).

Fecha 11: Godoy Cruz (L).

Fecha 12: Los Andes (V).

Fecha 13: All Boys (L).

Fecha 14: Estudiantes (V).

Fecha 15: Mitre (L).

Fecha 16: Almirante Brown (V).

Fecha 17: Ciudad Bolívar (L).

Fecha 18: Defensores de Belgrano (V).

Fecha 19: Deportivo Madryn (V).

Fecha 20: Central Norte (L).

Fecha 21: Ferro (V).

Fecha 22: Chaco For Ever (L).

Fecha 23: Acassuso (V).

Fecha 24: San Telmo (L).

Fecha 25 (interzonal): Patronato (V).

Fecha 26: San Miguel (V).

Fecha 27: Racing (V).

Fecha 28: Deportivo Morón (L).

Fecha 29: Godoy Cruz (V).

Fecha 30: Los Andes (L).

Fecha 31: All Boys (V).

Fecha 32: Estudiantes (L).

Fecha 33: Mitre (V).

Fecha 34: Almirante Brown (L).

Fecha 35: Ciudad Bolívar (V).

Fecha 36: Defensores de Belgrano (L).

Colón Deportivo Madryn Primera Nacional
Noticias relacionadas
Pier Barrios durante su etapa en Godoy Cruz, club en el que su nombre quedó vinculado mediáticamente a un caso de apuestas deportivas que el defensor negó de manera pública.

Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Colón pretende contar con Franco García, pero San Martín de Tucumán acelera para retenerlo.

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

ariel pereyra, ex-dt de colon, a un paso de ser el nuevo dt de la reserva de gimnasia

Ariel Pereyra, ex-DT de Colón, a un paso de ser el nuevo DT de la Reserva de Gimnasia

Colón avanza por Franco García y San Martín de Tucumán busca retenerlo.

Colón negocia con Marcelo Kobistyj para sumar a Franco García

Lo último

La FIFA actualizó el ranking de selecciones y Argentina mantuvo su lugar

La FIFA actualizó el ranking de selecciones y Argentina mantuvo su lugar

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Último Momento
La FIFA actualizó el ranking de selecciones y Argentina mantuvo su lugar

La FIFA actualizó el ranking de selecciones y Argentina mantuvo su lugar

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Ilusión en marcha: Colón ya tiene zona y rivales para la próxima Primera Nacional

Ilusión en marcha: Colón ya tiene zona y rivales para la próxima Primera Nacional

Torres Procrear: Santa Fe no participará de la subasta y advierte un negocio por sobre el acceso a la primera vivienda

Torres Procrear: Santa Fe no participará de la subasta y advierte un "negocio" por sobre el acceso a la primera vivienda

Ovación
Newells quiere a Adrián Balboa y capta la atención de Unión

Newell's quiere a Adrián Balboa y capta la atención de Unión

La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Colón confía en que esta sea la última semana con sanción de FIFA

Colón confía en que esta sea la última semana con sanción de FIFA

En Unión siguen esperando que se resuelva la situación de Fascendini

En Unión siguen esperando que se resuelva la situación de Fascendini

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio