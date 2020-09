Los acuerdos que traen mucha tranquilidad en Colón

Durante el receso por la pandemia del coronavirus, los dirigentes de Colón tuvieron que ponerse al frente de las gestiones con un grupo importante de jugadores, que hicieron oficial el reclamo de sus deudas con el aval de Futbolistas Argentinos Agremiados (lo mismo hizo Matías Fritzler). En tanto que nuevamente se originó un nuevo conflicto con los empleados de Utedyc, con lo cual se tuvo que comenzar a negociar para intentar llegar a diversos acuerdos, en medio de declaraciones cruzadas, para intentar llegar a un acuerdo.

Fue así como esta situación desembocó en que el mismo José Vignatti, presidente de Colón, tenga que salir al cruce, con declaraciones picantes, antes de comenzar a negociar con estos jugadores. Incluso, no fue quien se puso al frente de las mismas, sino que se encargó el vice José Alonso, junto al abogado Juan Saliva, para intentar acordar no solo la reducción de las deudas, sino también los nuevos acuerdos económicos.

Las buenas noticias en cuanto a los acuerdos por diferentes deudas, según informó Radio Gol, llegaron también con el abogado Raúl Dadea, que eran uno de los conflictos que más preocupaban en el mundo Colón, sobre todo por lo abultado de dichas deudas. De esta manera, se siguen dando pasos importantes en pos de tratar de normalizar la vida institucional y económica del club.

En tanto que UNO Santa Fe averiguó que todavía no hay acuerdo con Matías Fritzler, que es uno de los jugadores apuntados por Domínguez para continuar en Colón, pero no se puso de acuerdo por la abultada deuda que el club mantenía con él, y se fue de Santa Fe sin antes mandar una carta documento para reclamar su deuda, y con declaraciones subidas de tono contra la dirigencia.

“Se habla de que me ofrecieron menos para un nuevo año. En ningún momento me senté a hablar de un nuevo contrato, me parecería absurdo que hablemos de un nuevo compromiso si todavía no se cumple con el compromiso anterior. Las charlas para llegar a un acuerdo estuvieron, pero evidentemente no se quiere acordar, así está la situación al día de hoy”, manifestó Fritzler el pasado viernes 17 de julio, cuando todavía su continuidad en Colón era una incógnita.

Matías Fritzler.jpg En pos de llegar a acuerdos por las diferentes deudas, Fritzler sigue esperando por el pago de una gran suma de dinero.

Mientras que UNO Santa Fe también había informado que uno de los grandes inconvenientes por los cuales Colón había acumulado abultadas deudas obedecía a que Raúl Dadea, exintegrante del departamento legal del club, había trabado las cuentas del club, con motivo del reclamo por honorarios impagos (en concepto de aportes previsionales de la Caja Forense).

En tanto que otra gran noticia en el mundo Colón tiene que ver con un principio de acuerdo con los empleados de Utedyc, gestión que estuvo a cargo del doctor Luis Hilbert, que desde hace un tiempo importante viene dando le viene dando una mano muy importante en varios frentes de conflicto.

Utedyc.jpg En Colón también se llegó a un principio de acuerdo por el conflicto que existe con Utedyc. UNO Santa Fe / José Busiemi

Por su lado, a pesar que hay marcado optimismo por varias otras gestiones, todavía se sigue sin llegar a un acuerdo con Lucas Viatri, a quien se le debe una cantidad de dinero importante que se generó durante la pandemia del coronavirus, mientras que también se pretende convenir una disminución en su salario.

Otras de las cuestiones sobre las cuales todavía no hay acuerdo es con las renovaciones de los contratos de Tomás Chancalay y Tomás Sandoval, quienes podrían renovar sus vínculos pero continuar en otras instituciones, aunque sea a préstamo, debido a que pretenden una suba sustancial de sus sueldos.

Vale recordar que tanto Chancalay (que pide el doble de lo que puede pagar Colón) como Sandoval tienen contrato hasta el 30 de junio del año que viene, con lo cual en enero estarían en condiciones de firmar con cualquier otro club en calidad de libres, como lo hizo Braian Galván que en enero de este año, con seis meses más de vínculo por delante, firmó de esa manera con Colorado Rapids de la MLS de Estados Unidos.

De esta manera, los dirigentes de Colón comenzaron a llegar a diferentes acuerdos con varios frentes de conflicto que se habían originado en los últimos meses, con la certeza de que todavía se debe seguir negociando para terminar de cerrarlos, mientras también hay varios frentes abiertos con jugadores a los que también se intentarán solucionar.