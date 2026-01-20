Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Decenas de hinchas de Colón llegaron hasta Parque Artigas para la presentación en la Serie Río de La Plata ante Miramar Misiones. Fotos

Colón no estuvo solo en su presentación en la Serie Río de la Plata . En el amistoso ante Miramar Misiones en Paysandú, decenas de hinchas dijeron presente y le pusieron color y calor a la jornada, acompañando al equipo en su primer compromiso oficial del año.

Desde temprano, banderas rojinegras, camisetas y cánticos se hicieron sentir en suelo uruguayo. Muchos viajaron cientos de kilómetros , organizándose como pudieron, en una nueva muestra de fidelidad incondicional, incluso en tiempos donde la economía aprieta y la plata no sobra.

• LEER MÁS: Colón ajusta el mercado: los refuerzos que aún busca Medrán para completar el plantel

La presencia sabalera no pasó desapercibida y volvió a dejar un mensaje claro: para los hinchas de Colón no existen distancias ni barreras cuando se trata de alentar. Paysandú fue testigo de una pasión que no se negocia y que acompaña en todas, sin importar el contexto ni el escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013760300932092384&partner=&hide_thread=false LA GENTE DE COLÓN DICE PRESENTE: los hinchas del Sabalero alientan ante Miramar Misiones en Uruguay por la Serie Río de la Plata.



#Serie2026

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zHGKMGfn2h — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Una vez más, el pueblo rojinegro demostró que Colón se juega siempre con su gente, dentro y fuera de la cancha.

Las fotos de los hinchas de Colón