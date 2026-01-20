Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Decenas de hinchas de Colón llegaron hasta Parque Artigas para la presentación en la Serie Río de La Plata ante Miramar Misiones.

20 de enero 2026 · 20:59hs
Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Colón no estuvo solo en su presentación en la Serie Río de la Plata. En el amistoso ante Miramar Misiones en Paysandú, decenas de hinchas dijeron presente y le pusieron color y calor a la jornada, acompañando al equipo en su primer compromiso oficial del año.

Desde temprano, banderas rojinegras, camisetas y cánticos se hicieron sentir en suelo uruguayo. Muchos viajaron cientos de kilómetros, organizándose como pudieron, en una nueva muestra de fidelidad incondicional, incluso en tiempos donde la economía aprieta y la plata no sobra.

La presencia sabalera no pasó desapercibida y volvió a dejar un mensaje claro: para los hinchas de Colón no existen distancias ni barreras cuando se trata de alentar. Paysandú fue testigo de una pasión que no se negocia y que acompaña en todas, sin importar el contexto ni el escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013760300932092384&partner=&hide_thread=false

Una vez más, el pueblo rojinegro demostró que Colón se juega siempre con su gente, dentro y fuera de la cancha.

Las fotos de los hinchas de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieRdeLP/status/2013760329113645459&partner=&hide_thread=false

