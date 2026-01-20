Colón ajusta el mercado: los refuerzos que aún busca Medrán para completar el plantel

Colón acelera en el mercado de pases para contentar a Ezequiel Medrán, quien sigue esperando para potenciar tres lugares clave de la cancha.

Con 14 incorporaciones ya cerradas, Colón no da por concluido su trabajo en el mercado de pases. A pocas semanas del inicio de la Primera Nacional, el Sabalero sigue activo y apunta a reforzar puestos puntuales para terminar de moldear el plantel que conduce Ezequiel Medrán.

El foco principal está puesto en la búsqueda de un marcador central zurdo , un perfil que hoy escasea en el plantel y que el cuerpo técnico considera clave para equilibrar la última línea. En ese contexto, Federico Rasmussen aparece como una de las opciones más avanzadas.

LEER MÁS: El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

El experimentado defensor, que en marzo cumplirá 34 años, pertenece a Godoy Cruz y ya habría un principio de acuerdo entre los clubes, aunque la operación todavía no está cerrada. El principal obstáculo pasa por el deseo del jugador, que prioriza seguir en Primera División y continúa esperando ofertas desde esa categoría.

A favor de Colón juega un antecedente importante: Rasmussen ya compartió zaga con Pier Barrios durante su etapa en el Tomba, donde ambos lograron una buena complementación. Sin embargo, su llegada implicaría una inversión económica significativa, algo que la dirigencia evalúa con detenimiento.

En lo deportivo, Rasmussen tuvo participación activa en la última temporada pese al descenso de Godoy Cruz: disputó 14 partidos en el Apertura (1.235 minutos), tres encuentros por Copa Sudamericana (195 minutos) y nueve en el Clausura (689 minutos). Además, cuenta con un antecedente destacado en su formación, ya que integró la Selección Argentina Sub-17 que jugó el Mundial de 2009.

Agustín Bravo, el nombre que seduce en Colón

Más allá del avance por Rasmussen, la prioridad para Colón es Agustín Bravo. El zaguero pertenece a Rosario Central, aunque actualmente se encuentra a préstamo en Instituto de Córdoba hasta diciembre, un detalle que vuelve compleja la negociación.

Agustín Bravo Agustín Bravo, cuyo pase pertenece a Rosario Central y está a préstamo en Instituto, es prioridad para la zaga de Colón.

Se trata de una gestión que involucra tres partes, por lo que no asoma como una operación sencilla. Aun así, en Santa Fe consideran que es una alternativa viable y esperan avanzar si se alinean las condiciones.

Bravo tiene 24 años, nació en Rafaela el 11 de mayo de 2001, mide 1,85 metro y se desempeña naturalmente como segundo central por perfil izquierdo, una cualidad muy valorada por Medrán. En Instituto no es titular indiscutido, pero sí una pieza habitual de la rotación, lo que refleja su consideración dentro del plantel cordobés.

Un volante por derecha y otra opción ofensiva

Además del zaguero, Colón continúa buscando un volante por la derecha. Si bien Julián Marcioni viene ocupando ese sector, la intención del entrenador es sumar un especialista, que llegue como alternativa pero también para competir por el puesto.

Tampoco se descarta la incorporación de otro futbolista ofensivo, con características distintas a las que hoy ofrece el plantel, para ampliar variantes en el tramo final del campo.

Talpone y un puesto cubierto

En relación a una eventual salida de Nicolás Talpone, se mencionó la posibilidad de salir al mercado por un volante interno ofensivo, aunque hoy esa opción no aparece como prioritaria. Medrán cuenta en ese sector con Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Federico Lértora, Zahir Yunis y Lautaro Gaitán, un abanico que le brinda alternativas suficientes.

LEER MÁS: Matías Budiño: "Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos"

Con gran parte del trabajo hecho, Colón afina el lápiz y busca dar los últimos golpes justos en el mercado. La idea es clara: no sumar por sumar, sino completar un plantel competitivo que esté a la altura de un objetivo que en Santa Fe no se negocia.