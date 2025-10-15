Los juveniles de Primera que serán titulares en Colón en el duelo de Reserva

Varios de los juveniles que tuvieron rodaje con Ezequiel Medrán serían titulares en Colón en el partido de Reserva frente a Bafnield en el Florencio Sola.

Este miércoles desde las 15, en el Predio de Luis Guillón, Colón enfrentará a Banfield por la fecha 14 del Torneo Proyección de AFA, en un partido que servirá como una nueva oportunidad para que varios juveniles con roce en Primera División sigan sumando minutos y experiencia competitiva.

El equipo dirigido por Martín Minella contará con una base de jugadores que fueron parte del plantel profesional durante 2026 , especialmente en el tramo final bajo la conducción de Ezequiel Medrán , quien les dio protagonismo en momentos decisivos del torneo de la Primera Nacional.

Entre los futbolistas confirmados en el once titular aparecen Zahir Yunis, Zahir Ibarra, Matías Córdoba, Iván Ojeda y Kevin Colli, todos con participación reciente en el plantel superior y que buscan consolidarse dentro del proyecto formativo sabalero.

La única baja de relevancia será la de Conrado Ibarra, quien estaba previsto para integrar la nómina pero quedó al margen por una molestia muscular.

La gran chance para los jugadores de Colón

El encuentro ante el Taladro representa una buena medida para los juveniles sabaleros, que intentarán afirmar su crecimiento futbolístico y mantener la identidad competitiva que caracteriza a las divisiones formativas del club. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca el desempeño de estos jugadores, con la intención de que varios de ellos puedan integrar la pretemporada del plantel profesional 2026/27.

Colón, que viene apostando fuerte a sus inferiores en medio del proceso de reestructuración institucional y deportiva, ve en el Torneo Proyección una plataforma clave para seguir forjando su futuro inmediato.