Los números de Bernardi con la camiseta de Colón en su vuelta al club

Christian Bernardi volvió a Colón en este 2024 con la idea de devolver al club a la máxima categoría. La dirigencia lo llamó e Iván Delfino dio el ok para que se sume al plantel.

Sin embargo y teniendo en cuenta que hacía más de un año que no jugaba, el cuerpo técnico junto con el futbolista y el cuerpo médico, fueron llevando adelante un proceso de adaptación.

Bernardi será titular por primera vez en el torneo

Por ese motivo, el volante cordobés fue sumando minutos de manera gradual, para evitar cualquier contratiempo físico, ya que su último partido oficial había sido el 24 de octubre del 2022.

Así las cosas, recién en esta 17° fecha, Bernardi será titular por primera vez. Es cierto que había jugado desde el arranque, pero fue en el marco de la Copa Argentina ante Los Andes.

En lo que va del torneo, el mediocampista disputó 13 de los 16 partidos que jugó Colón. No estuvo presente en la 2° fecha ante Atlanta por precaución, mientras que se perdió los cotejos de la 6° y 7° fecha ante Aldosivi y Mitre de Santiago del Estero.

En esa ocasión, su ausencia se debió a un inconveniente muscular que había sufrido en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, en donde ingresó en la segunda etapa, pero debió salir antes de finalizar el encuentro.

Los números del volante con la camiseta de Colón

En esos 13 partidos, Bernardi sumó 323' minutos en cancha, es decir que no llega a completar cuatro partidos. Y en los que más tiempo jugó fue ante Temperley ingresando para el inicio del segundo tiempo y con Chaco For Ever repitiendo la modalidad.

En el último partido ante los chaqueños, Bernardi fue clave en la mejora del equipo y es por eso que Iván Delfino dispuso que sea titular ante San Telmo.

Hasta el momento, Bernardi no convirtió goles y tiene una asistencia, que fue ante Almagro en el tercer gol que convirtió Colón, el segundo que ese día marcó Javier Toledo.

Estaba claro que una vez que Bernardi estuviera en óptimas condiciones físicas sería titular. Es el jugador de mayor jerarquía que tiene Colón en el plantel y por ello en un partido decisivo, Delfino apuesta por el cordobés.