Había cifradas expectativas en el partido ante San Lorenzo no solo porque Facundo Farías había sido convocado por segunda vez tras la grave lesión que sufrió en una de sus rodillas en septiembre del año pasado sino por la reaparición del delantero paraguayo Jorge Benítez.

Incluso, Jorge Benítez se dio el lujo de convertir goles, como en el descuento en la derrota ante Lanús, desde afuera del área y de muy buena factura (el DT era Saralegui), en tanto que también anotó otro en el inicio de la era de Gorosito, en el empate 1-1 ante Huracán (ambos partidos en el Brigadier López).

Sin embargo, en el empate 1-1 frente a Newell's, quedó marcador por haber fallado un penal a los 28 minutos del segundo tiempo. El arquero Lucas Hoyos le contuvo el remate, y en el rebote el Conejo quedó con el arco de frente y se lo perdió de forma inexplicable. Gorosito lo mantuvo un rato más en cancha, a pesar que quedó notoriamente golpeado desde lo anímico y luego de un par de minutos lo reemplazó.

A partir de ese momento se sucedieron varias lesiones que persiguieron a Jorge Benítez. El club reportó inconvenientes musculares, en una de sus rodillas y hasta Néstor Gorosito contó que tenía problemas para patear la pelota y que por eso no lo convocaba cuando estuvo en la parte final de su recuperación. Además, hubo rumores de un bajón anímico, producto de un inconveniente particular (no es el que trascendió sobre sus hijos), y hasta incluso se mencionó la chance de que Conejo rescinda su contrato en el próximo mercado de pases.

Jorge Benítez es muy importante para Néstor Gorosito. Incluso alguien muy cercano al cuerpo técnico y que está en el día a día de Colón destacó que para el DT en igualdad de condiciones desde lo físico se inclinaría más por Conejo que por Ramón Ábila, como consecuencia del mayor desgaste que hace desde lo físico y lo que se puede sacrificar en función de ser el primer defensor del equipo.

Pero los números de Jorge Benítez están muy por debajo de lo esperado. Desde que llegó a Colón solo sumó nueve partidos, donde en seis partidos arrancó como titular, en tres desde el banco de los suplentes y en seis encuentros fue reemplazado. En ese lapso anotó dos goles (uno para decorar un resultado en contra y otro para un empate), y fue amonestado en tres oportunidades.

Fueron 470 minutos en 1800 minutos (20 partidos, 19 del Torneo de la LPF y uno de Copa Argentina). De esta manera, Jorge Benítez estuvo presente en cancha en el 26,11% de los minutos que disputó Colón en lo que va de semestre y anotó dos goles (uno cada 4,5 partidos en cancha y uno cada 235 minutos en cancha). Se perdió 10 encuentros en lo que va de la temporada.

Encima, a esta altura de la semana, si bien hay mucho optimismo, su presencia en el partido frente a Estudiantes de La Plata, del próximo martes a las 18 en el Brigadier López, es toda una incógnita como consecuencia del golpe con el cual terminó el partido frente a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.