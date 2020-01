Los refuerzos de Colón fueron presentados en conferencia de prensa

Una semana después de su estreno en 2020, donde perdió un partido clave por la permanencia ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que lo pasó en la tabla de los promedios, se terminó de conformar el plantel con los desembarcos de Bruno Bianchi y Lucas Viatri.

De esta manera, son seis las incorporaciones, ya que antes habían llegado los defensores Rafael García y Rafael Delgado, el volante Agustín Doffo y el delantero santafesino Brian Fernández.

Está claro que la dirigencia realizó todos los esfuerzos para satisfacer a Diego Osella, quien cuando acordó su desembarco en el Sabalero exigió jugadores de jerarquía y calidad para diferentes lugares de la cancha, y los dirigentes cumplieron haciendo un gran esfuerzo económico para contratarlos.

Incluso el presidente José Vignatti manifestó que a pesar que quedan un par de horas para el final del mercado de pases, con los seis refuerzos que ya trabajan con el plantel, el club se retiró del mercado de pases.

Ahora debido a que el momento que vive el equipo en la tabla de los promedios urge de resultados positivos, debido a que ya son cuatro las derrotas consecutivas y 20 meses sin ganar fuera de Santa Fe.

Este jueves, luego de que tomaran la palabra José Vignatti y Diego Osella, fue el turno para que el club presente a cinco de los seis refuerzos, ya que el uruguayo Rafael García fue el primero que se sumó al plantel y había dialogado con la prensa hace un par de semanas.

"Estamos todos unidos, la decisión de venir al club fue para salir de esta situación. Queremos asumir esa responsabilidad ya que no se merece estar dónde está. Hay un plantel de mucha jerarquía", comenzó diciendo Bruno Bianchi.

Y agregó: "Me hubiese gustado llegar antes, pero el mismo plantel te hace sentir como que hace mucho tiempo que uno está acá. Tenemos que poner la cabeza en los compromisos que tenemos, hay que dejar la vida y sabemos que tenemos un semestre muy complicado".

Luego Doffo, indicó: "Es una alegría grande estar acá, y quiero aportar mi granito de arena para sacar esta situación adelante".

Lucas Viatri, luego dijo: "Creo que no hay mucho tiempo para adaptarse. Estuve un mes parado, hice hoy 20 minutos de fútbol. Hay que mentalizarse de lo que me toque jugar lo tengo que hacer de la mejor manera para luego no reprocharme nada. Hay que cuidarse y saber que tenemos finales por delante y hay que tomarlas como tal. Eso llevará a que nos adaptemos rápido".

Nunca me tocó una situación así, pero nos crían para jugar al fútbol. Asumimos responsabilidades, sea equipos grandes, chicos, jugar por el descenso o una final. El cagaso es el mismo

Por último, Brian Fernández expresó: "Vine para aportar mi granito de arena y para aportarle al club la manito que necesita, tengo mis herramientas para ayudarlo, al club y a la gente para que todos estemos contentos. Ese será mi trabajo, un desafío difícil pero se irá logrando partido a partido. Estamos todos metidos en sacar la situación adelante, tenemos un plantel lindo, hermoso, grande y estamos muy tranquilos.