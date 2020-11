Los tres jugadores que por ahora no pueden jugar en Colón

Está claro que la historia no es sencilla, pero al menos se dio el primer paso cuando restan todavía dos capítulos por delante. Esto hace que el técnico analice darle rodaje a jugadores que no vienen teniendo tantos minutos. Pero todavía no hay que dar a cuenta, ya que faltan varios entrenamientos por delante.

Lea.jpg Leandro Quiroz se recupera de una lesión lumbar en Colón

Ahora lo importante pasa por recuperar a tres jugadores que por ahora no pueden ser tenidos en cuenta por lesiones. Uno es el defensor juvenil Leandro Quiroz, con una molestia lumbar; otros es volante Santiago Pierotti, con una lesión ósea en la espalda que amerita de sumos cuidados; y el delantero Tomás Sandoval, que se perdió el cotejo ante Defensa y Justicia por distensión en el recto de la pierna derecha.

En este sentido, por lo que se pudo saber, el atacante está mucho mejor en estaría muy cerca de empezar a trabajar con normalidad. De todas maneras, la idea es llevarlo de a poco para que no resienta de lesión, algo que le pasó a Gonzalo Piovi y Brian Fernández, que ya están a disposición del conductor sabalero.

Santiago Pierotti.jpg Santiago Pierotti padece una lesión osea en la espalda que amerita de sumos cuidados en Colón y Eduardo Domínguez está atento al tenerlo en cuenta para la Copa Liga Profesional.

Será cuestión de ver cómo es el día de los tres, que forman parte del plantel profesional. En el caso de Quiroz, oriundo de Rincón, es una de las promesas, ya que recién tiene 16 años y algunas citaciones a la Selección Argentina juvenil. En tanto Pierotti es un elemento que tiene muy en cuenta Eduardo Domínguez, ya que puede ocupar varios puestos en el mediocampo.

Colón trata de apostar por los chicos ante esta atípica situación por la pandemia del coronavirus y procura cuidar a todos para luego ir dándoles minutos en la Copa Liga Profesional.