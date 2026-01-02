Federico Lértora, cada vez más cerca de Colón: cuándo se sumaría el volante campeón

Federico Lértora tiene un acuerdo de palabra para volver a Colón. Se espera que llegue a Santa Fe para la revisión médica y la firma de un contrato por dos temporadas.

Colón está a punto de concretar uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases de la Primera Nacional. Federico Lértora, campeón con la Sangre y Luto en 2021, tiene todo acordado de palabra para iniciar su segundo ciclo en el club y, si no surge ningún contratiempo, se sumaría formalmente en los próximos días.

Según pudo saberse, la idea de la dirigencia es que el volante arribe a Santa Fe el próximo domingo, se someta a la revisión médica y luego firme un contrato por dos temporadas, transformándose así en refuerzo sabalero para la temporada 2026. Un regreso que apunta directamente a recuperar jerarquía, liderazgo y sentido de pertenencia, tres valores que el club busca reinsertar en este proceso de reconstrucción.

El regreso de un campeón

Lértora dejó Colón en el mercado de pases de invierno de 2022, tras la consagración histórica del 4 de junio de 2021 y un ciclo que lo tuvo como pieza clave en el mediocampo. Desde entonces desarrolló su carrera en México, aunque su presente futbolístico aparece atravesado por distintas variables que obligan a un análisis cuidadoso.

A los 35 años, su vuelta representa también un intento por mantener vivo el hilo conductor del Colón campeón, algo que en las últimas temporadas no terminó de dar los resultados esperados con otros regresos de peso como los de Facundo Garcés, Luis Miguel Rodríguez y Christian Bernardi, quienes formaron parte del plantel que afrontó la Primera Nacional sin lograr el impacto deseado.

Inactividad, lesión y contexto

El análisis no esquiva la realidad. Lértora no juega oficialmente desde el 5 de abril, cuando disputó su último partido en México. Desde entonces, una lesión en el gemelo (pantorrilla) lo marginó de la competencia. A eso se sumó un contexto institucional complejo, marcado por el cambio de dueño del León de México y cuestiones contractuales que prolongaron su inactividad.

En números, durante 2025 disputó 13 partidos, aunque solo completó los 90 minutos en siete. Cuando Colón arranque el campeonato de la Primera Nacional, el mediocampista llevará casi nueve meses sin competencia oficial, un dato que explica por qué su llegada combina ilusión y cautela en partes iguales.

Mercado y competencia

Más allá de su presente, Lértora fue sondeado por clubes de la Liga Profesional, como Central Córdoba, Belgrano y Gimnasia de La Plata. También apareció con fuerza el interés de Ferro Carril Oeste, club del que surgió futbolísticamente, que incluso habría presentado una oferta importante para sumarlo en la Primera Nacional.

Sin embargo, Colón terminó ganando la pulseada, apoyado en el vínculo emocional, el proyecto deportivo y la posibilidad de volver a ser protagonista en un club donde dejó una huella profunda.

Un refuerzo que interpela al proyecto

La posible llegada de Federico Lértora no es un movimiento más. Interpela directamente al rumbo deportivo, a la memoria reciente y a la necesidad de equilibrar experiencia con funcionamiento. El Sabalero apuesta a que su jerarquía y lectura de juego puedan ordenar el mediocampo y aportar liderazgo en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

Si todo avanza según lo previsto, el domingo marcará el inicio formal del segundo ciclo de Lértora en Colón. Un regreso que despierta expectativa, revive recuerdos y plantea un desafío claro: que el pasado glorioso vuelva a ser impulso y no solo nostalgia.