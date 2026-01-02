Uno Santa Fe | Judiciales | Arroyo Leyes

Asalto a la subcomisaría de Arroyo Leyes: condenaron a un policía y a un civil por integrar una asociación ilícita

La sentencia se dictó en el marco de un procedimiento abreviado. Alcanzó a un efectivo policial y a un civil que integraban una banda delictiva conformada por policías y particulares, vinculada al asalto a la subcomisaría de Arroyo Leyes y a una serie de robos cometidos entre 2020 y 2023.

2 de enero 2026 · 17:26hs
En el marco de un procedimiento abreviado, la Justicia condenó este jueves a dos de los imputados por el asalto a la subcomisaría de Arroyo Leyes y otros hechos delictivos cometidos en la región.

Se trata de un policía y de un civil, quienes formaban parte de una asociación ilícita integrada por al menos nueve personas, entre ellas cinco efectivos policiales.

Así lo confirmó el fiscal Ezequiel Hernández, quien explicó que la audiencia estuvo centrada en el tratamiento del acuerdo alcanzado respecto de dos de los acusados.

“En la audiencia de hoy se trató el procedimiento abreviado respecto de dos de los imputados que integraban la asociación ilícita”, señaló, y precisó que la banda estaba conformada por “al menos cinco policías y cuatro personas que no integraban la fuerza policial”.

Según detalló el representante del Ministerio Público de la Acusación, uno de los condenados es un civil que cumplía el rol de organizador de la asociación ilícita, mientras que el otro es un policía que participaba como miembro. Se trata de Martín “Pato” Viña, de 51 años y Sebastián Pallavidini (44) respectivamente.

En el caso del efectivo policial, además, se le atribuyó y se lo condenó por su rol como instigador de la tentativa de robo a la dependencia policial de Arroyo Leyes.

En cuanto al civil condenado, Hernández indicó que fue hallado responsable no solo por la asociación ilícita, sino también por cinco hechos de robo, entre los que se encuentra el asalto a la comisaría de Arroyo Leyes, el robo a una vivienda vecina y otros episodios cometidos entre el año 2020 y enero de 2023.

“La asociación ilícita básicamente lo que hacía era cometer robos en domicilios”, explicó en declaraciones a la emisora LT 10.

El fiscal destacó además que el avance de la investigación fue posible gracias a la colaboración de uno de los imputados. “Fue gracias a la colaboración de uno de los imputados el día de hoy que se logró determinar la autoría de muchos de los robos de los que estamos hablando”, sostuvo, y remarcó que esa información permitió esclarecer otros cuatro hechos delictivos.

Respecto de las penas, Hernández precisó que el policía fue condenado a cinco años de prisión, mientras que el civil recibió una pena de seis años y ocho meses de cárcel.

La causa, sin embargo, continúa abierta. El fiscal confirmó que aún hay más personas imputadas y que la mayoría se encuentra en prisión preventiva.

“Estamos ya finalizando la redacción de la acusación. En los casos en los que se lleguen a acuerdos, eso tendrá que ser de inmediato; si no, vamos a estar presentando prontamente la acusación respecto de las demás personas”, anticipó.

Por último, Hernández hizo hincapié en la gravedad institucional que implica la participación de efectivos policiales en este tipo de delitos.

“Al ser policías, esto les da un conocimiento y un acceso diferencial a la información respecto de las personas que viven y trabajan en las zonas donde ellos brindan servicios, y además generan un grave desprestigio para la fuerza policial”, afirmó.

No obstante, también remarcó que la investigación fue posible gracias al compromiso de otros efectivos: “Así como hay personas que utilizan la función policial para cometer delitos, hay muchos otros policías que colaboran con nosotros y hacen muy bien su trabajo, lo que permitió llegar a estas condenas y a tener a otros imputados en prisión preventiva”.

