Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

El lateral derecho uruguayo Emanuel Beltrán llegó a un principio de acuerdo con la dirigencia rojinegra. Boston River lo cede a préstamo por una temporada, con cargo y opción de compra.

Colón sigue moviéndose con decisión en el mercado de pases y Emanuel Beltrán aparece muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo sabalero. El club alcanzó un principio de acuerdo con el defensor uruguayo, que llegaría a préstamo desde Boston River por una temporada, con cargo y opción de compra, en una operación pensada para reforzar una de las zonas más sensibles del equipo.

La búsqueda de un lateral derecho se volvió prioritaria tras las salidas de Gonzalo Bettini y Facundo Sánchez , que dejaron ese puesto sin recambio natural. Por eso, la dirigencia apunta a potenciar un sector clave del esquema , sumando un jugador con rodaje, experiencia y capacidad para competir desde el inicio.

LEER MÁS: Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

En ese contexto, el nombre de Beltrán fue ganando terreno hasta transformarse en la opción más concreta, al punto de que en los próximos días estará en Santa Fe para someterse a la revisión médica y firmar su contrato.

Perfil y actualidad

Nacido el 23 de enero de 1998 en Santa Lucía, Emanuel Beltrán es un defensor con recorrido tanto en el fútbol uruguayo como en el argentino. Pertenece a Boston River y viene de jugar a préstamo en Instituto de Córdoba, donde logró continuidad durante la última temporada.

En su participación más reciente, Beltrán disputó 10 partidos oficiales, acumulando 888 minutos en cancha. Ocho de esos encuentros fueron por el Torneo Clausura (708 minutos), mientras que los dos restantes correspondieron a la Copa Argentina, ambos completando los 90 minutos. Si bien no tuvo acción en el Torneo Apertura ni en los playoffs, sumó ritmo competitivo en la segunda parte del año, un dato valorado en Colón.

Trayectoria con rodaje

La carrera de Beltrán comenzó en Defensor Sporting, donde jugó entre 2017 y 2019. Luego sumó experiencias en Rampla Juniors y Central Español, hasta consolidarse en Cerro Largo, club en el que tuvo dos etapas y una importante cantidad de partidos.

Más tarde pasó por Estudiantes de La Plata, regresó al fútbol uruguayo para defender los colores de Boston River, y finalmente recaló en Instituto, donde volvió a competir en el fútbol argentino. En total, su recorrido incluye:

-Defensor Sporting

-Rampla Juniors

-Central Español

-Cerro Largo

-Estudiantes de La Plata

-Boston River

-Instituto (Córdoba)

Un refuerzo pensado para competir

En Colón entienden que el lateral derecho no puede quedar desprotegido y que el equipo necesita variantes confiables para afrontar una temporada exigente en la Primera Nacional. Beltrán reúne experiencia, despliegue por la banda y conocimiento del medio, cualidades que lo posicionan como una apuesta sólida para el nuevo ciclo.

LEER MÁS: Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Si no surgen imprevistos, el uruguayo será refuerzo sabalero en cuestión de días, sumándose a un Colón que sigue ajustando piezas con el objetivo de armar un plantel competitivo y equilibrado.