Luciani: "No podemos llevarle claridad al socio de Colón"

"Estuvimos debatiendo con nuestros dirigentes, la preocupación sigue por la representación que tenemos del socio, estamos tratando de ejercerla. No podemos informarle al socio de cómo va la marcha financiera que es nuestra obligación como minoría. Seguimos en esa insistencia, que puede ser tediosa, no hay costumbre de hacerlo, en los últimos años la minoría nunca pudo obtener información", apuntó de movida.

Para después expresar que "nos eligieron para hacer las cosas como corresponde, no estamos ejerciendo la oposición, ejercemos la minoría de la mejor manera que podemos, en forma conjunto queremos tener datos para trasladarlo al socio. Hay que buscar un acuerdo con documentación. Sufrimos mucho en los últimos años".

Los casos de Garcés y Espínola

"No avanzamos en nada al no tener documentación que avalen cosas, se nos cuentan cosas, pero debemos tener un respaldo para presentarle al socio. Un tema donde está involucrado AFA y FIFA, ya lo sufrimos la anterior vez cuando descendimos", subrayó.

Y más adelante, amplió: "Queremos un corte a la gestión anterior, que se sepa cómo se recibió el club, cómo terminó todo y cómo arrancó esta gestión. Dentro de ese corte está lo de Garcés, Espínola, lo de Farías, cómo Farioli quedó libre".

Luciani también afirmó que "en una anterior reunión se dijo que iban a iniciar una auditoría para hacer un seguimiento, pasó un mes, debería haber un pequeño resultado en cosas puntuales, hay cosas que no están cerradas".

Establecer blanco sobre negro

"Nosotros planteamos claridad en cuanto a lo que se debe, el dinero que tiene Colón, para eso una auditoría permite trabajar con tranquilidad, hay un montón de cosas que andan dando vueltas y no están cerradas. El juicio con el chico por la pileta, si no se hace un corte nunca se va a saber, los socios de Colón no tienen esa información", soslayó.

En la parte final, Luciani disparó: "Con uno de los muchachos de la CD, me llevo bien con todos, pedí hablar después del partido con Atlanta, se ve que no tiene ganas de charlar conmigo. Quería aclarar que no estamos haciendo oposición, lo que queríamos es de manera conjunta con el socio de Colón buscar el bien, volverá al lugar donde debe estar. La parte futbolística está bien, no tuvo tiempo de charlar conmigo".