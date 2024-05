Valdez en UNO 106.3: "Jugar contra Colón será un hermoso partido"

Raúl Valdez, DT de Chaco For Ever, charló en UNO 106.3 antes de venir al Brigadier López para enfrentar a Colón. "Cualquier jugador se ve motivado con estos partidos", añadió

Raúl Valdez, entrenador de Chaco For Ever, próximo rival de Colón, el próximo domingo en el estadio Brigadier López charló mano a mano con Ricardo Porta en UNO 106.3.

"Somos de la ciudad de Resistencia, veníamos siguiendo el fútbol de For Ever, estaba en Sarmiento en el Federal A. El trabajo de cada cuerpo técnico tiene que ver con la visión de cada uno, el modelo que queremos desarrollar hay un grupo importante de jugadores para estar mejor en la tabla. Queremos ser más ofensivos y tener una actitud más competitiva. Estamos trabajando en eso, haciendo un esfuerzo físico para recuperar jugadores que no tenían minutos", apuntó de movida.

Más adelante admitió que "los partidos que nos tocó jugar, en algunos no tuvimos buenos resultados, pero tuvimos más posesión, estamos satisfechos, pero necesitamos seguir creciendo".

En relación a su esquema favorito subrayó que "el equipo ideal que queremos no lo podemos terminar de armar, tenemos lesionados y jugadores que estarán afuera. En la ventana vamos a buscar sumar refuerzos. Trabajamos un 4-3-3, 4-4-2, es variable, de acuerdo a las circunstancias el sistema tiene que ver con el rival que con la superioridad numérica a la hora de defender y atacar".

La motivación de enfrentar a Colón

"Las estadísticas ayudan a entender mejor al rival, sabemos que lo que necesita For Ever es mejor el funcionamiento para que a través de eso en el corto plazo se puedan sacar puntos y estar tranquilos. Hay plantel para hacerlo. Jugar contra Colón será un hermoso partido, no solo porque es el puntero, sino porque tiene historia, cualquier jugador se ve más motivado. No hay que jugar a lo que no sabemos, no nos iremos a colgar del travesaño, vamos a salir a trabajar el partido y con nuestras armas desarrollar un buen juego".

Y más adelante, disparó: "Hay cosas relativas en este torneo, For Ever le ganó 4-0 a Defensores, que viene de vencer a Colón. De la mitad para arriba la diferencias están en el detalle, si te equivocas Colón lo hará pagar, el fútbol en Primera Nacional, al menos en nuestra zona es irregular, los equipos ganan pero no muestran supremacía. Colón hizo bien los deberes, cuando no tuvo buen fútbol fue inteligente para sacar resultados. La expectativa es jugar contra el puntero, que nos genera respeto pero a la vez motivación".

En búsqueda de un equipo ideal

"Estamos variando partido a partido, tenemos un equipo largo con jugadores parejos en muchas posiciones, nosotros llegamos al club en la 9ª fecha le estamos dando oportunidad a todos los jugadores, queremos conocer al equipo completo en esta primera rueda. El día viernes vamos a tener sabido lo que vamos a hacer".