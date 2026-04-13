Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

La victoria ante Racing de Córdoba lo dejó a Colón como puntero y ahora la mira está puesta en la recuperación de algunos futbolistas

El saldo negativo que arrojó el triunfo de Colón ante Racing de Córdoba, tiene que ver con la situación de un par de jugadores que debieron salir por molestias musculares.

Se trata del lateral derecho Mauro Peinipil quien debió retirarse en el primer tiempo por un inconveniente físico y de esta manera, se le harán estudios para determinar el grado de la lesión.

Mientras que en los minutos finales del partido, el que pidió el cambio fue Julián Marcioni, quien evidenció una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda.

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Por otra parte, habrá que seguir de cerca la evolución del arquero Matías Budiño quien se perdió el partido ante Racing de Córdoba por un traumatismo en la zona renal.

Así las cosas y de cara al partido ante Deportivo Morón que se jugará el sábado, el DT de Colón Ezequiel Medrán estará atento a la evolución de los jugadores mencionados, para saber si pueden estar a disposición.