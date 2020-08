A sus 36 años, el exarquero de Unión, Luis Aseff, dejó la actividad para volverse representante y esta semana explotó un rumor de un supuesto ofrecimiento a Colón del ghanés Samuel Atta Mensah, quien está dentro del grupo que maneja junto a un colega. Algo que hizo mucho ruido desde Buenos Aires, ya que en Santa Fe no se maneja esta alternativa. Actualmente el jugador está en Uruguay a la espera de opciones para continuar su carrera.

En diálogo con LT9, Turco contó cómo inicio en este trabajo: "Arrancamos el año pasado con un amigo, Ignacio Bengolea. Es abogado y aficionado del fútbol y fue así como lo acompañé en esto. Comenzamos viendo jugadores del exterior, porque en Argentina es complicado insertarse de manera independiente. Así fue como contactamos jugadores y ahora representamos a varios de afuera y algunos también de acá".

CENTRO.jpg El ghanés Samuel Atta Mensah (centro) sonó con un posible ofrecimiento a Colón, pero su representante Luis Aseff lo desestimó.

"Lo de Samu se dio a través de un scouting que tenemos en Uruguay, que nos contó la situación de él. Nos contactamos con la persona que lo trajo de Ghana y agarramos la representación compartida con este agente uruguayo", resaltó.

Pero cuando se pensaba que podía dar detalles de cómo el escenario para que Samuel Atta Mensah pueda tener una chance en Colón, Luis Aseff desestimó todo: "Conmigo no habló nadie de Colón, tampoco con Samu, que solo habla inglés. Me contaron que un cercano mío puede que haya acercado el nombre, pero desconozco cómo surgió esta explosión mediática. Pero no le cerramos la puerta a nadie, por suerte tenemos alternativas para Samu, que se ven limitadas hoy por la pandemia".

Samuel Atta Mensah | The Maestro | Ghana U20

"Puede ser que de Central Córdoba haya habido algo, pero nada concreto. Sí varios acercamientos. En Chile había sí algo firme, pero no vamos a desesperarnos. Es un chico que juega bien al fútbol y viene de un continente muy diferente. La idea es que se sienta cómodo para que pueda explotar. Ojalá pueda ser top mundial. Creemos que tiene futuro europeo", agregó Turco.

"Él está en Uruguay ahora y muy probablemente pueda ir Cerro, donde hay algo concreto. Veremos si puede jugar seis meses ahí. No lo tenemos definido, porque los cambios son rotundos. Estamos viendo la mejor alternativa", relató sobre su actualidad. En el final, lo describió a Samuel Atta Mensah: "Salvando las distancias, tiene las características de (el croata de Real Madrid, Luka) Modric. Es un mediocentro de manejo y que también corta. Con tiro de media distancia y confiamos en su potencial".