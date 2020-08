José Alonso: "Son tiempos difíciles para Colón"

Este martes se realizó la reunión vía zoom entre los integrantes de la Liga Profesional para debatir sobre cuándo y cómo regresará el fútbol. Por el lado de Colón estuvo el vice José Alonso, quien habló con Radio Gol (FM 96.7) donde contó detalles del cónclave, pero también se refirió a la actualidad institucional y económica del club y reveló cómo lo ve a José Vignatti en cuanto a su futuro político.

En el arranque de la charla José Alonso, vice de la Comisión Directiva que preside José Vignatti, indicó: "La Liga dividió en diferentes sectores para trabajar integrado con lo que es la AFA. En esta comisión que abarca competencia, el torneo, donde está arbitraje, seguridad, juveniles e infraestructura. Con lo cual no solo se toma el tema lineal que es el campeonato, sino lo que es organización. Este campeonato estaba por fuera de las estipulaciones normales, con lo cual hay que reglamentarlo. La determinación final fue que sin saber con fechas ciertas en base a la situación que se está suscitando, y debido a que se filtró información que molestó a mucha gente, trabajamos en diferentes alternativas y decidimos que hasta que no confluya la opinión de los 24 clubes no lo haremos público, ya que molestaría a salud pública y con la posibilidad de arrancar o no el campeonato en relación a la pandemia".

Mientras en luego José Alonso reveló: "Hace mucho tiempo que hablamos de la posibilidad de jugar un torneo arranque a fines de septiembre u octubre para que nos den las fechas, además hay que definir las plazas a la Libertadores o Sudamericana, pero no podemos poner fecha ya que se depende de la pandemia. En un trimestre se puede jugar un campeonato, pero si ocurre un exabruto en cuanto a la salud hay que barajar y dar de nuevo. Estamos en un pico de contagios, con antecedentes de positivos en algunos planteles, con lo cual hay que estar muy atentos en lo que vamos a decir, sí se está trabajando intensamente, con varias posibilidades abiertas".

LEER MÁS: Alex Vigo le resta valor a los rumores y piensa en Colón

"Hay dos o tres propuestas, lo que trasciende son las alternativas que dan los dirigentes, pero habrá que dar un veredicto en base a la generación de propuestas, pero lo tendrán que dar los 24 clubes en forma democrática. En cuanto a los clásicos hay muchas cosas por discutir, aparecerán debido a cómo quedan integradas las zonas, en algún momento se pueden ir eliminado y cruzar. Pero con respecto a los clásicos puros hay que verlo ya que estamos negociando los nuevos contratos de TV, eso también tiene que ver porque a ellos les interesa mucho, genera recursos. Hay que ser prudentes. El mensaje es que la Comisión está trabajando intensamente, que no hay fecha de inicio, que hay varias alternativas para definir el campeonato y que influye lo económico, los clubes son los que lo tienen que definir. Este torneo surge ante una alternativa cambiante", agregó sobre la situación económica vinculada al nuevo torneo José Alonso.

En cuanto a si tendrán validez los promedios, José Alonso: "Hasta ahora es sin promedios, pero habrá que ver qué es lo que se propone. Nosotros nos reunimos todas las semanas vía zoom, venimos trabajando en muy estrecha relación entre dirigentes de Liga y AFA, y lo estamos haciendo muy bien. La semana que viene habrá otra reunión, consultando a los clubes que no forman parte de esta comisión".

José Vignatti.jpg José Alonso se refirió a la situación económica que atraviesa Colón. Prensa Colón

"Se está trabajando intensamente, José Vignatti está al frente de este tema, acompañado por la parte jurídica tratando de llegar a un feliz acuerdo en esta situación tan incómoda y difícil que atraviesan los clubes, que están siendo perjudicados. Tiene que ser comprendida por todos esta situación. Nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir al club, más allá que parece que está silencioso, tenemos que trabajar con responsabilidad para que la institución siga teniendo un equilibrio, son tiempos difíciles, menos mal que la TV nos ayudó. Está difícil, no es sencillo el tema de los nuevos términos. La gente cree que cerramos el club en la pandemia, en estos días se trabajó intensamente en poner en marcha los protocolos. Para nosotros es un orgullo que Domínguez haya citado a varios juveniles", agregó José Alonso.

LEER MÁS: Colón: se activó el protocolo por Brian Fernández

Luego, José Alonso, vice de Colón, agregó: "Se renovaron varios contratos, Farías, Farioli, Garcés... Domínguez eligió 12 jugadores pero hay muchos que participaron de la Selección Argentina. Estamos orgullosos de eso, a veces en el silencio y no hablar mucho se hacen cosas, todos los días estamos trabajando para empujar a la institución".

Por último se le preguntó por las elecciones y José Alonso dijo: "Vignatti es muy especial, considerará qué hará, lo veo con fuerza, convencimiento, ideas, es una persona constructiva, trabajadora, con muchas convicciones, creo que tomará la decisión, si así lo decide será un acompañamiento importante para nosotros. De lo político no hablamos hasta que llega el momento de las decisiones, estamos trabajando, hay mucho por hacer y luego los socios tendrán decidir qué quieren para Colón".