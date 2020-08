"Colón está obsesionado con un título y no funciona así"

Javier Chevantón llegó a Colón con muchas expectativas en 2011 pero una serie de lesiones le impideron demostrar su capacidad goleadora que demostró en distintos clubes de Europa.

El uruguayo este 12 de agosto celebra sus 40 años en Italia y volvió a repasar su paso por el Sabalero en diálogo con radio Sol 91.5.

En el inicio afirmó que "llego a Colón porque tenía una oferta de Toronto pero ya le había dado mi palabra al club. Así empezó mi aventura. Me dejó una linda experiencia, un gran club, con una gente y una hinchada muy importante".

Más adelante acotó: "Se armó un grupo con grandes personas, eso es difícil, nunca uno puede llevarse bien con todos, con algunos tenés afinidades y con otros no tanto. En lo personal hice muchas amistades, nos seguimos mandando mensajes con algunos, desde el más grande al más chico".

Las lesiones acortaron la estadía de Chevantón en Colón, por eso no dudó en expresar que "la única lesión grave fue la del tendón de aquiles. Yo llegué sin preparación, tuve que jugar con All Boys de titular, el ritmo del fútbol argentino es intenso. Quise volver lo antes posible y cometí el error de no estar bien. Estaba descompensado, me puse bien en la pretemporada hasta que me sucedió eso".

Cuando emitió su opinión respecto al club al que había llegado en ese momento, apuntó que "Colón tenía muchas ganas de hacer las cosas bien pero muy apurado, con una estructura muy buena para un club, pero las cosas se hicieron apuradas, después se vieron los resultados".

Para luego, agregar: "Cuando llegué la idea era salir campeón, pero eso se va planificando, en un año no podés conseguir todo. Un club que estaba desorganizado interiormente en cuanto a los entrenamientos, tiene un centro deportivo muy grande pero había cosas que no caminaban bien. De la parte nuestra tratamos de mejorarlas en el vestuario, se logró la clasificación a la Copa Sudamericana, algo que la gente quería".

chevanton.jpg Una seria lesión acortó el paso por Colón del uruguayo Javier Chevantón.

Hubo una situación que aceleró su salida de Colón y fue aquel ingreso de Germán Lerche, por aquel entonces presidente del club, al vestuario después de su lesión para recriminarle cosas al delantero. En este sentido, Chevantón disparó: "Uno es buena persona cuando dice la verdad, yo cuando me equivoqué pedí perdón y siempre fui de frente. La gente lo puteaba a él, yo tuve el respaldo de todo el equipo. Después de ese partido yo me iba y justo me sucedió lo de la lesión. Si ahora habló bien de mí me da mucho gusto, yo se lo dije ese día afuera del vestuario que me iba sin cobrar por estar lesionado".

En sus 115 años de historia, Colón estuvo varias veces cerca de salir campeón, la más fresca el pasado 9 de noviembre con aquella final perdida en Asunción. Por eso Chevantón planteó su opinión y no dudó en afirmar que "Colón está obsesionado con ganar un título, darle eso a la gente y no funciona así. Hay que hacer un proyecto, crecer con jugadores del club, qué más lindo que ganar un campeonato con 5 o 6 jugadores del club, ahora no cambia nada si eso no sucede. Hay que armar con 3 o 4 hombres de experiencia un buen proyecto para buscarlo".

Y volvió a reafirmar que "Colón llegó a una final y ahora hay que tratar de mejorar eso, tomar lo positivo e haber llegado a una final, ver lo negativo, en lo que se puede mejorar para volver a llegar y ganar el título. La gente de Colón tiene que estar orgullosa de su club, los jugadores llegaron a ese lugar por mérito propio, no tiene que putearlos si pierden un partido porque dejaron todo y llegaron lejos".