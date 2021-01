LEER MÁS: Pulga Rodríguez: "La intención es dejar Colón"

Y antes que suene su nombre en Independiente, también se mencionó de una oferta a Newell's, donde tenía que decidir el entrenador Frank Darío Kudelka sobre si los dirigentes avanzaban en cuanto a su contratación, habló con el programa De 10 de Tucumán, donde dijo: "Ahora estamos pensando en nuevos caminos y en qué haremos. La verdad es que la intención es dejar la institución y buscar nuevos objetivos, tanto en lo personal como grupal".

Pierotti, Farías y Pulga.png Luis Rodríguez podría haber jugado ante Cipolletti su último partido en Colón, mientras ya suena en Independiente.

En tanto que en la charla que mantuvo con Radio Gol (FM 96.7), disparó: "Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente. Me dijo que esté tranquilo. No sé si por contrato me dirán que me tengo que quedar cinco meses más no sería lo que uno busca, ya que uno se entregó al 100% con la institución, le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo 100%, a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más".

Mientras que Independiente está en proceso de rearmado tras las salidas de Jorge Burruchaga y de Lucas Pusineri. Tal como anticipó Doble Amarilla, este jueves asumirá Julio Falcioni como entrenador del Rojo y tendrá su segundo ciclo en el club.

Ahora, según informó Soy del Rojo, Luis Rodríguez podría estar cerca de sumarse al plantel, ya que el secretario General del club, Yoyo Maldonado, recibió una comunicación por parte de allegados del delantero.

Cabe destacar que el futbolista informó que dejará Colón, con lo cual no solo su nombre aparece en el radar de Independiente, sino que también aparece en Newell's, y hasta en el Jardín de la República se menciona su inminente vuelta a Atlético Tucumán.

En tanto, los dirigentes de Colón no se la harán fácil y si Luis Rodríguez pretende salir en este mercado de pases, seguramente le solicitarán un resarcimiento económico, más allá de la deuda que mantienen con el jugador, por los cinco meses que le quedan de contrato.