"Tuvimos un 2019 muy intenso en Colón después que me fui de Atlético. Muy lindo, donde alcanzar la final de la Sudamericana. Por ahí en el campeonato local no estábamos tan bien y era tapado por lo que veníamos haciendo en la Sudamericana. El 2020 tuvo de lo mejor de los que veníamos dando. Sobre todo cuando se retomó el torneo, donde terminamos muy bien", apuntó el goleador de la Copa Diego Maradona, que está de vacaciones, en diálogo con el programa De 10 de Tucumán.

Pulga Rodríguez 1.jpg Pulga Rodríguez generó ruido en Colón apuntando que busca salir, pese a tener contrato hasta junio. Foto: Pool ARGRA

Pero lo que vino después fue lo que más ruido hizo: "Ahora estamos pensando en nuevos caminos y en qué haremos. La verdad es que la intención es dejar la institución y buscar nuevos objetivos, tanto en lo personal como grupal".

Desde ya, esto no condice con la idea que emergió días atrás, amén de los sondeos que tenía de otros clubes. Pulga Rodríguez entiende que ya tendría un ciclo cumplido en Santa Fe.

Seguidamente, contó cómo fue la situación de terminar sacándose fotos con los integrantes de Cipolletti en la victoria pasada en la Copa Argentina, en Paraná: "Fue algo extraño, porque solo me acerqué a saludar al cuerpo técnico, ya que habían hecho un viaje muy largo desde Rio Negro. Se comportaron excelente y dieron un partido limpio. Ellos con sus armas y nosotros con las nuevas. Entonces me salió de adentro ir a saludarlos y pasó todo lo otro y saqué la foto (risas)".

En el final, Pulga Rodríguez remarcó su plan de alejarse de Colón pese a tener contrato hasta junio: "Creo que hay que buscar nuevos rumbos. Todavía no sabemos en qué equipo, pero obviamente Atlético Tucumán siempre será escuchado, siempre y cuando llamen. Si no lo hacen, es difícil. Así que por ahora estamos esperando y disfrutando de las vacaciones. Después pasaremos a enfocarnos en la pretemporada. Atlético es quién me dio todo y tendrá la prioridad, pero sin conversaciones será complicado. Esperaremos a ver qué sale".