LEER MÁS: Colón presentó a Tomás Galván como refuerzo

En diálogo con el programa Un Buen Momento de Radio la Red, Rodríguez manifestó el calvario que pasaron sus familiares tas los aprietes de los violentos "hinchas" de Colón: "¿Vignatti? En el fútbol nos conocemos todos. Cuando la barra nos apretó agarré a mi familia y dije ´nos vamos´. Con mi familia no se mete nadie y, después de eso, mi familia no podía salir a la calle, ni salir a jugar ni ir al cine".

PulgaRodríguez.jpg Leonardo Madelón, DT de Central Córdoba, consideró que Pulga Rodríguez les puede dar muchas cosas.

El desagradable momento que vivieron los jugadores del "Sabalero", Rodríguez no lo minimiza y lo definió con contundencia: "¿Que vamos a esperar, que un día un barra cumpla con las amenazas? Un día nos van a matar un familiar y van a decir ´ya pasó´.

LEER MÁS: Colón presentó a Tomás Galván como refuerzo

Para finalizar, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata reconoció que, ante este tipo de hechos que no son aislados, los futbolistas no tienen ningún tipo de protección y corren peligro a diario. "Los jugadores nos sentimos solos. No nos acompañó nadie. Hasta la fiscalía entregó las declaraciones", comentó el "Pulga", que firmó su vínculo con Central Córdoba por una temporada y buscará dejarlo en Primera División.