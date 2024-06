Luis Rodríguez, ¿tiene chances de volver a Colón?

Colón cayó en un pozo futbolístico que se hizo muy notorio en las últimas fechas, donde sufrió dos derrotas como visitante ante rivales directos como Defensores de Belgrano y San Telmo, pero que también tuvo dos victorias (sufridas) ante Chaco For Ever y Atlético de Rafaela en el Brigadier López.

"Evidentemente nos encontraron la vuelta", manifestó Iván Delfino, en la conferencia de prensa que brindó tras el triunfo ante Atlético de Rafaela, en una clara definición de lo que se observa en las últimas presentaciones de Colón en el Torneo de la Primera Nacional, donde de igual manera se mantiene como líder de la Zona B, con un punto de ventaja sobre San Telmo.

Luis Rodríguez otra vez vuelve a sonar en Colón

En el último mercado de pases, consumado el descenso de Colón a la Primera Nacional y ya con Iván Delfino como entrenador, comenzó a sonar fuerte la chance de que Luis Rodríguez regrese. Es más, desde enero de 2019 donde desembarcó en el club, en cada uno de los recesos fue noticia por querer irse o por su intención de volver.

En enero fue el propio Pulga que en varios medios de la ciudad reflejó su deseo de volver a Colón, para ayudarlo a volver a Primera División, luego de haber sido un protagonista principal en el título logrado en la Copa de la Liga Profesional 2021, del cual este martes 4 de junio se cumplirán tres años.

Sin embargo, Delfino nunca le terminó de levantar el pulgar, los dirigentes tampoco insistieron demasiado, y fue así como el tucumano terminó acordando condiciones para desembarcar en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que no atraviesa un buen presente en la Zona A.

San Juan, la voz oficial de Luis Rodríguez en Colón

La Radio de UNO (FM 106.3) tomó contacto en los últimos días con su representante Roberto San Juan, quien destacó: "No hay nada de nada que acerque al Pulga a Colón. Siempre el Pulga dijo que Colón es un club que lo tiene en el corazón, vivió cosas hermosas y le encantaría estar ahí. De eso no hay dudas, pero no quiero que nadie se sienta presionado, ni los dirigentes ni el cuerpo técnico, porque el Pulga es un nombre importante. Y de solo mencionar esa posibilidad puede presionarlos y está mal. Pero está claro que el Pulga siempre va a querer volver a Colón".

Luis Rodríguez tiene contrato vigente con Gimnasia de Jujuy, pero estaría muy deseoso de que pueda trascender y cristalizarse esta alternativa de volver a Colón. Incluso, tendría acordado con los dirigentes de la entidad norteña la posibilidad de salir en caso de que lo busque el Sabalero o Atlético Tucumán.

La realidad indica que por ahora son solo rumores, ya que si bien Iván Delfino comenzó a planear el mercado de pases, en cuanto a jugadores a contratar, fue él mismo quien decidió no darle curso a la chance de sumarlo en enero. Sin dudas que el nombre del Pulga es un lugar común en el que se cae cada vez que llega un receso, lo que se potencia debido al bajón futbolístico que está experimentando Colón. No hay certezas del pensamiento del DT, sí el del jugador que viene presionando hace bastante tiempo para volver.