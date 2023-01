LEER MÁS: El aviso de Instituto a Colón por la salida de Bernardi

Finalmente, UNO Santa Fe llegó a la información que Luis Rodríguez se sumó a los entrenamientos de Colón en el Predio 4 de Junio, más de un mes después del arranque de la pretemporada, y cuando faltan 25 días para el arranque del Torneo de la Liga Profesional.

"Es la cara opuesta a Bernardi, se fue de la mejor manera y no ocurre en este caso. Tuvimos reuniones en Buenos Aires y la vamos a seguir teniendo para tratar de llegar a un acuerdo que no logramos. La obligación es seguir pero no la voluntad de él", manifestó José Vignatti luego de la Asamblea General Ordinaria, cuando se le preguntó por cómo estaban las gestiones para la salida de Luis Rodríguez de Colón.

Pulga Rodríguez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero no se quedó allí, y José Vignatti disparó sobre Luis Rodríguez: "Si nosotros no tuviésemos interés no hubiésemos pagado dos años de contrato y estamos al día. Las cosas no se pueden forzar pero lamentablemente es así. La excusa del jugador no es emitida por nosotros. Todos los años empezaba la novela y este año no fue la excepción".

Este jueves, luego del almuerzo del plantel en el Predio 4 de Junio, Marcelo Saralegui brindará una conferencia de prensa, donde seguramente será consultado sobre la situación particular de Luis Rodríguez, quien en todo momento mantuvo firme su postura de salir de Colón para terminar su carrera en Atlético Tucumán.

LEER MÁS: Tomás Sandoval ya se sumó a Quilmes

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Luis Rodríguez no viajaría a Uruguay con el resto de la delegación de Colón para afrontar el Torneo Internacional, en una cuestión lógica como consecuencia que desde lo físico y futbolístico llega con mucha desventaja en relación a sus compañeros.

Además, más allá que se haga presente en el Predio 4 de Junio para volver a trabajar con el plantel de Colón, donde fue el gran capitán de los últimos años, no sería tan seguro de que sea tenido en cuenta en el nuevo proyecto deportivo, ya que la intención de ambas partes sería la de separar los caminos, más allá de las últimas informaciones.