Marcos Díaz, casi listo en Colón: "Estoy bien y mejorando, pero la decisión es del técnico"

"Estoy bien y mejorando día tras día. Fue una mala caída sobre una mala pelota. Después la decisión de estar o no la toma el técnico y no quiso que juegue por precaución. Me aclaró que van a jugar los que estén mejor. Acepté la decisión y apoyé a mi compañero, porque era lo mejor para el grupo y se lo merece", dijo este martes en la inauguración de la tienda oficial del club a LT10 AM 1020.

• LEER MÁS: Temporelli: "Colón necesita 34 mil socios para funcionar"

Marcos Díaz, con chances de volver en Colón

Todavía hay varios días hasta el sábado, cuando la delegación viajará desde Rosario en avión a Mar del Plata, por lo que es casi un hecho que será titular. Un alivio también para el club, ya que sino tenía que pagar 30.000 dólares para que atajé Tomás Giménez, que directamente ni iría.

Marcos Díaz.jpg Prensa Colón

Igual, todo dependerá de lo que defina Ariel Pereyra: "Estuve ya haciendo algunos movimientos, pero vamos de a poco para poder llegar de la mejor manera. Como mucho, habrá algunos pinchazos (risas), pero lo iremos viendo. Igual la decisión la tiene el técnico. Solo siento una molestia, lo que significa que voy evolucionando".

• LEER MÁS: Godano: "Colón no está en condiciones de pagar la cláusula de Giménez"

En el final de la charla, reconoció el trabajo que viene haciendo Conejo Giménez: "No me sorprende y me puso contento. Demostró la clase de arquero es. Eso hace que la competencia interna sea muy buena".